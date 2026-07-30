محمودی در تشریح نشست اعضای مجمع نمایندگان تهران با فرمانده انتظامی تهران بزرگ مطرح کرد:
تعهد مجمع نمایندگان تهران به حمایت همهجانبه از فراجا/ اولویتبخشی به اعتبارات معیشتی و بازسازی تجهیزات آسیبدیده
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران، با قدردانی از رشادتهای نیروهای انتظامی، از حمایت قاطع نمایندگان در راستای تأمین اعتبارات معیشتی و تجهیزاتی این مجموعه خبر داد و گفت: مجمع نمایندگان متعهد شده است تا با پیشبینی منابع لازم در بودجه، مسیر بازسازی مراکز فرماندهی آسیبدیده و جبران خسارات جنگی را به منظور ارتقای سطح امنیت در کشور فراهم کند.
به گزارش ایلنا، نشست مجمع نمایندگان استان تهران با حضور فرمانده انتظامی تهران بزرگ و معاونان و مدیران ارشد این فرماندهی، به منظور قدرشناسی از جان برکفان فراجا در تأمین امنیت در جنگ تحمیلی سوم، برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید و بررسی آخرین وضعیت خدماترسانی به شهروندان برگزار شد.
سید مرتضی محمودی سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در تشریح این نشست گفت: فرماندهی انتظامی تهران در ابتدا گزارشی از عملکرد و اقدامات این نهاد در این مدت ارائه کردند و سپس نمایندگان نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
معجزه حضور در میدان؛ تقدیر نمایندگان از رشادت نیروهای انتظامی در جنگ تحمیلی سوم
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رشادتهای نیروهای فراجا تصریح کرد: این نیروها علیرغم تلاشهای شبانه روزی، گستردگی مأموریتها و اقدامات و از سوی دیگر آسیب جدی در طول جنگ و نقض امکانات و تجهیزات ناشی از آن اما به صورت معجزهآسا و فوقالعاده در میدان حضور داشتند که این نشان از ایمان و تعهد فرماندهان، کادر و بدنه دلسوز و پرتلاش این مجموعه دارد.
وی ادامه داد: نمایندگان نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات نیرهای پرتلاش فراجا بر آمادگی خود در راستای حمایت همه جانبه در مجلس از این نیروی زحمتکش و انقلابی حوزه بودجه، تأمین اعتبارات این مجموعه و همچنین حمایتهای لازم در حوزه قانونگذاری تأکید کردند.
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران تأکید کرد: در این جلسه ابراز امیدواری شد تا با پیشبینی منابعی برای تامین برخی از نیازهای معیشتی و رفع برخی از کمبودهای نیروهای کادر فرماندهی گامهای موثری در ماههای آینده برداشته شود.
محمودی تأکید کرد: همچنین نمایندگان متعهد شدند تا در خصوص تأمین اعتبار برای جبران خسارات، ساخت کلانتریها و مراکز فرماندهی آسیب دیده و همچنین تامین تجهیزات و لوازمی که در این جنگ آسیب دیده اقدامات لازم را انجام دهند.
امنیت پایدار؛ دستاورد حمایتهای همهجانبه از نیروهای مسلح
نماینده مردم تهران در مجلس ابراز امیدواری کرد که مجموعه این اقدامات بتواند برای تأمین امنیت پایدار در شهر تهران و سراسر کشور موثر واقع شود.