رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس:
نباید درباره مهریه شتابزده تصمیم بگیریم
رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی یکسویه و فارغ از نگاههای کارشناسی به حقوق زنان تدوین شده است، گفت: در شرایطی که همچنان در نبرد با دشمن آمریکایی - صهیونی هستیم، مصلحت اقتضا میکند قانونگذار حکیم درباره یک حق شرعی زنانه تصمیم شتابزده نگیرد.
به گزارش ایلنا، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، گفت: این طرح سال گذشته در دستور کار کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی مجلس قرار گرفته بود که با توجه به شرایط جنگی، بررسی و تصویب آن به حالت تعلیق درآمد؛ این طرح که یکسویه و فارغ از نگاههای کارشناسی به حقوق زنان تدوین شده بود، همان زمان مناقشات فراوانی را برانگیخت و ناامیدیهایی را به جامعه زنان تزریق کرد و در حال حاضر با بازگشایی صحن، در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مهریه از حقوق شرعی و مسلم زنان است که شارع مقدس و ائمه اطهار در آیات و روایات درباره این حق شرعی، مفصلاً توضیح دادهاند و مراجع عظام شیعه نیز این حدود و ثغور را بازشناسی کرده و در اختیار مردم و مقلدین خود قرار دادهاند، از دیرباز مردم ایران با احکام شرعی مرتبط با مهریه زندگی خود را تنظیم کردهاند و در واقع نهاد مهریه از جمله نهادهای حقوقی است که ریشههای محکم و قدیمی در فرهنگ دینی جامعه ایرانی دارد و هرگونه مداخله در این نهاد باید با ملاحظات دقیق شرعی و فرهنگی صورت پذیرد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: در سالهای اخیر با پررنگ شدن مسائل اقتصادی، جریانی که در ساحت قانونگذاری به دنبال تضییق حقوق زنان است، با پیش کشیدن زندانیان مهریه، اینگونه بازنمایی کرد که مسئله مهریه، مسئله جدی خانواده ایرانی است و باید این حق برای زنان محدود و محدودتر شود و مردان راحتتر بتوانند از عدم استیفای آن شانه خالی کنند و این جریان آمارسازیهایی نیز درباره زندانیان مهریه داشت و این آمارهای جعلی در رسانهها منتشر شد این در حالی است که آمارهای موجود ادعاهای این جریان را ثابت نمیکند.
خدادادی تصریح کرد: مسئله اینجاست که مهریه در حال حاضر در بوم خانواده ایرانی و با توجه به ابزارهای مختلفی که قانون در اختیار زن و مرد در نهاد خانواده قرار داده است، به ابزاری برای چانهزنی در زمان جدایی تبدیل شده و کمتر زنی توانسته است مهریه خود را چه در زمان طلاق و چه در زمان زندگی مشترک به دست آورد و در زندگی مشترک، غالب زنان با توجه به محبت و علاقه و ازخودگذشتگی خود، به دنبال گرفتن این حق شرعی از همسر خود نیستند و درک از شرایط اقتصادی همسر خود دارند، در زمان جدایی نیز اغلب برای دریافت حضانت فرزند و... از این حق خود میگذرند و آن را وجهالمصالحه میکنند.
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم، ادامه داد: مهریه برای زن وجه مهم دیگری نیز دارد و آن در شرایط فوت همسر است. شارع مقدس ارث زن را کمتر از فرزندان قرار داده و به جای آن، وراث مکلفند مهریه زن را پیش از تقسیم ارث در اختیارش قرار دهند و این مهریه در شرایط سخت اقتصادی پس از فوت همسر، میتواند اندکی وضعیت معیشت زن بازمانده را بهبود بخشد البته در این میان معدود زنانی هم هستند که سوءاستفاده از حق کرده و مشکلاتی را برای مردان ایجاد میکنند و به اصطلاح کاسب مهریه هستند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در ادامه گفت و گو با خانه ملت همچنین یادآور شد: باید به سویه دیگر مهریه یعنی مرد هم توجه کرد، در شرایط اقتصادی فعلی و با نوسانات قیمت سکه، مردان لاجرم باید به سمت تعدیل حرکت کنند و همین فرآیند، فرآیندی طولانی و آزاردهنده است و لازم است به این وضعیت توجه شود.
خدادادی تأکید کرد: در واقع مهریه به عنوان یک حق مهم شرعی و ریشهدار در جامعه و فرهنگ ایرانی، با ملاحظات اجتماعی و شرعی متعددی همراه است و به راحتی با آمارسازی و ایجاد جنجال رسانهای و بازی با عواطف و احساسات عمومی یا ایجاد تجمعات سازمانیافته و فشار به نمایندگان نمیتوان برای آن تعیین تکلیف قانونی کرد و مداخلات غیرکارشناسانه رقم زد.
وی افزود: ضمن آنکه در شرایط فعلی که ما همچنان در نبرد با دشمن آمریکایی-صهیونی هستیم و جامعه بیش از این تاب التهاب ندارد، مصلحت اقتضا میکند قانونگذار حکیم نخواهد جامعه را بیش از این ملتهب سازد؛ آن هم در نسبت با یک حق شرعی زنانه و آن هم در شرایطی که همگی اذعان دارند از ۹ اسفند به این سو، این زنان هستند که با فعالیت در زمان جنگ و با زنده نگهداشتن تجمعات به یاری مردان در میدان و دیپلماسی آمدند و شایسته نیست که در مجلس شورای اسلامی جامعه زنان را از حکمرانی حکیمانه ناامید سازیم.