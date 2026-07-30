شهادت ۳ پاسدار زنجانی در حمله دشمن آمریکایی

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان اعلام کرد: در حمله وحشیانه رژیم تروریستی آمریکای جنایتکار در ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳ تن از پاسداران سرافراز و غیور سپاه انصارالمهدی(عج)استان زنجان به نام های محمود ملاجباری، محمدرضا چراغی، جمال امیری در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی و مردم انقلابی و شریف ایران اسلامی، به فیض شهادت نائل آمدند .

سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان ضمن محکوم کردن این جنایت وحشیانه ، شهادت این عزیزان را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، امام سید مجتبی خامنه ای (مدظله‌العالی)، خانواده‌های صبور و پرافتخار این شهدای والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و استان زنجان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای ارواح طیبه‌ این شهدای والامقام را مسئلت می نماییم.