با دستور رئیس قوه قضاییه؛
قرارداد کارگران پتروشیمی مهر از هفته آینده با پتروشیمی جم منعقد میشود
قوه قضائیه اعلام کرد: پس از اجرای حکم یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی کشور و حل اختلافات نزدیک به یک دههای میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم با دستور رئیس قوه قضاییه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم فعالیت تولیدی پتروشیمی مهر و حفظ امنیت شغلی کارگران این مجموعه خبر داد.
به گزارش ایلنا، قوه قضائیه اعلام کرد: در پی اجرای حکم قطعی یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی کشور و بازگشت ۸۶ هزار میلیارد تومان از داراییهای متعلق به بازنشستگان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم فعالیت تولیدی پتروشیمی مهر و حفظ امنیت شغلی کارگران این مجموعه خبر داد.
احمد میدری با اشاره به حل اختلاف دیرینه میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، اظهار کرد: حل این اختلاف نتیجه همدلی و همکاری مسئولان در بخشهای مختلف و هماهنگی میان دستگاههای ملی و محلی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه تولید در پتروشیمی مهر بدون وقفه ادامه خواهد یافت، گفت: با اجرای توافق انجامشده، قرارداد کارگران پتروشیمی مهر که اکنون بخشی از پتروشیمی جم محسوب میشود، از هفته آینده با شرکت پتروشیمی جم منعقد خواهد شد و روند پرداخت حقوق و فعالیت تولیدی نیز بدون هیچگونه وقفهای ادامه مییابد.
پیش از این، با دستور رئیس قوه قضاییه، حکم قطعی یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی کشور که سالها اجرای آن متوقف مانده بود، به اجرا درآمد و در نتیجه آن ۸۶ هزار میلیارد تومان از داراییهای متعلق به بازنشستگان از محل اجرای مطالبات شرکت پتروشیمی جم احیا و به صندوقهای بازنشستگی بازگردانده شد.
در اجرای این حکم، شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه با برگزاری مزایده اموال شرکت پتروشیمی مهر، بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم را وصول کرد و با توجه به فروش نرفتن اموال در مزایده، این داراییها مطابق مقررات اجرای احکام و به درخواست محکومله، در ازای بخشی از مطالبات به شرکت پتروشیمی جم واگذار شد.
اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ادامه فعالیت تولیدی، استمرار پرداخت حقوق و انعقاد قرارداد جدید با کارگران، نشان میدهد اجرای این حکم علاوه بر استیفای حقوق بازنشستگان، موجب تداوم فعالیت صنعتی و حفظ اشتغال در این مجموعه نیز شده است.