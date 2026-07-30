بازدید سفیر جدید پاکستان در ایران از پایانه مرزی میرجاوه/ تهران و اسلامآباد پیگیر دستیابی به اهداف مشترکند
سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در ایران از عزم جدی پاکستان برای تسریع در دستیابی به اهداف مشترک دو کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، عمران احمد صدیقی با ابراز خرسندی از حسن نیت مقامات جمهوری اسلامی ایران و مدیران استان سیستان و بلوچستان در پیشبرد توافقات فی ما بین دو کشور، از زیرساختها و ظرفیتهای موجود در پایانه مرزی میرجاوه نیز بازدید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار سیستان و بلوچستان هم در جریان این بازدید با اشاره به هدفگذاری برای افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار، گفت: مرز میرجاوه به عنوان یکی از مهمترین معابر زمینی ارتباطی میان ایران و پاکستان، نقشی کلیدی در تحقق این هدف دارد و توسعه زیرساختهای آن، از جمله افزایش گیتهای ورودی و خروجی و تسهیل فرآیندهای گمرکی، در دستور کار جدی قرار دارد.
مجیب حسنی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای موجود در استان بسیار فراتر از سطح فعلی مبادلات است، افزود: افزایش ساعات کاری مرزها و فعالسازی بیشتر پایانههایی مانند میرجاوه، ریمدان و کوهک از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار همچنین بر ضرورت تقویت همکاریهای گمرکی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: ایجاد تسهیل تردد کالا و مسافر در کنار تامین امنیت در مرزها، دو روی یک سکه هستند.
در این بازدید، مقرر شد نمایندگان دو طرف در حوزههای اقتصادی، مسائل موجود را با سرعت بیشتری بررسی و حلوفصل کنند.