به گزارش ایلنا، عمران احمد صدیقی با ابراز خرسندی از حسن نیت مقامات جمهوری اسلامی ایران و مدیران استان سیستان و بلوچستان در پیشبرد توافقات فی ما بین دو کشور، از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در پایانه مرزی میرجاوه نیز بازدید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار سیستان و بلوچستان هم در جریان این بازدید با اشاره به هدفگذاری برای افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار، گفت: مرز میرجاوه به عنوان یکی از مهم‌ترین معابر زمینی ارتباطی میان ایران و پاکستان، نقشی کلیدی در تحقق این هدف دارد و توسعه زیرساخت‌های آن، از جمله افزایش گیت‌های ورودی و خروجی و تسهیل فرآیند‌های گمرکی، در دستور کار جدی قرار دارد.

مجیب حسنی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های موجود در استان بسیار فراتر از سطح فعلی مبادلات است، افزود: افزایش ساعات کاری مرز‌ها و فعال‌سازی بیشتر پایانه‌هایی مانند میرجاوه، ریمدان و کوهک از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های گمرکی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: ایجاد تسهیل تردد کالا و مسافر در کنار تامین امنیت در مرزها، دو روی یک سکه هستند.

در این بازدید، مقرر شد نمایندگان دو طرف در حوزه‌های اقتصادی، مسائل موجود را با سرعت بیشتری بررسی و حل‌وفصل کنند.