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بقائی:

عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، مأموریت را به پایان می‌رسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند

عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، مأموریت را به پایان می‌رسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند
کد خبر : 1820530
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سخنگوی وزارت خارجه گفت:عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، از آن تبارند که مأموریت را به پایان می‌رسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت بازگشت پیکر پاک خلبان مجید کاظمی که روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در جریان یک عملیات رزمی برای دفاع از میهن اسلامی در برابر تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی به شهادت رسید، نوشت:

«عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، از آن تبارند که مأموریت را به پایان می‌رسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند.

امروز و فردا پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی بر دوش همسنگران و مردمان قدرشناس ایران تشییع و به خاک پاک ایران سپرده خواهد شد. این تشییع، ادای احترام به قهرمانی است که تا واپسین لحظه بر عهد خود با میهن ایستاد.

چشم‌های یک ملت همچنان در انتظار سه شهید دیگر آن دو پرواز در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ است؛ آنان که هنوز آسمان، امانت‌دار نامشان است و سایه بال پروازشان کابوس دشمن.

درود بر همه آنان که جان را نثار عزت و سربلندی ایران کردند.»

 

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