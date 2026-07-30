خسارت به دو خوابگاه دانشجویی در اهواز در پی حملات آمریکا

به گزارش ایلنا، سید محمد رضا موالی زاده امروز پنج شنبه هشتم مرداد گفت: بر اثر حملات دشمن تروریستی آمریکا، شهرهای شادگان، اروندکنار، شادگان و اهواز مورد اصابت قرار گرفت که اثر این حملات، دو مجموعه های خوابگاهی دانشجوییحضرت معصومه دانشگاه شهید چمران و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آسیب دیدند.

وی افزود: از همان ساعت‌های ابتدایی دوستان وارد عمل شدند و از نزدیک از دو مجموعه بازدید داشتیم که متاسفانه بخش‌هایی از این دو خوابگاه آسیب دیده‌اند و این نشان می‌دهد دشمن غدار ما هیچ حد و مرزی برای جنایات خود قائل نیست. دانشجویان در این دو خوابگاه به سایر خوابگاه‌ها منتقل شدند و خدا راشکر دانشجویان ما محکم و استوار در میدان هستند.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران و مردم قهرمان خوزستان محکم و استوار در کنار نیروهای مسلح ایستاده‌اند و هیچ کدام از این جنایات نمی‌تواند خللی در عزم و اراده آهنین ملت بزرگ ایران ایجاد کند، ادامه داد : دولت خدمتگزار، مردم و نیروهای مسلح همگی پشت سر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا ایستاده‌اند و ما مطمئنیم در این مصاف به حول و قوه الهی ملت بزرگ ایران پیروز است و دشمن غدار ما آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی انشاالله شکست سنگینی را متحمل خواهند شد.

موالی‌زاده عنوان کرد: در هیچ کدام از قوانین بین‌المللی آسیب رساندن به بیمارستان‌ها، به مراکز درمانی، به خوابگاه‌های دانشجویی و به مدارس و نیز مناطق مسکونی پذیرفتنی نیست اما دشمن از سر استیصال دست به این جنایات می‌زند و مطمئناً به هیچ هدفی نخواهد رسید و ما انشاالله پیروز این میدان خواهیم بود.