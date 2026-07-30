رئیس سازمان ثبت:
تلاش گران اقتصادی، فرماندهان جهادی در خط مقدم خدمت هستند/ ثبات و تداوم تولید خط قرمز قوه قضاییه است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه رئیس کل دادگستری استان بوشهر و جمعی از معاونان ارشد این سازمان، با حضور در مجتمع پتروشیمی مبین انرژی در عسلویه، از نزدیک در جریان روند احیای واحدهای آسیبدیده از حملات اخیر قرار گرفتند و ضمن تقدیر از روحیه جهادی مدیران و کارکنان، از آغاز عملیات کارشناسی برای صدور اسناد مالکیت این مجتمع خبر دادند.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی، رئیس این سازمان، به همراه مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، پروین، معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع، و کشاورز، معاون املاک و کاداستر، با حضور در مجتمع پتروشیمی مبین انرژی، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کردند و ضمن گفتوگو با مدیران و مهندسان، روند بازسازی و راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی آسیب دیده را بررسی نمودند.
تجلیل از فرماندهان جهادی عرصه اقتصاد
بابایی در این بازدید با اشاره به آسیبهای واردشده به مجتمع، خاطرنشان کرد: اگرچه برآوردهای اولیه حکایت از زمانبر بودن رفع خسارتها داشت، اما همت بلند و تلاش شبانهروزی نیروهای مدیریتی و عملیاتی، ثابت کرد که شما عزیزان نه تنها مدیران کارآمد، بلکه فرماندهان جهادی و اقتصادی این مرزوبوم هستید. کار شما در پایداری اقتصاد کشور، کمتر از رزمندگی در جبهههای دفاع مقدس نیست و با همین روحیه، امید و نشاط را به مردم هدیه میدهید.
وی افزود: به فضل الهی، به زودی شاهد بازگشت ۱۰۰ درصدی این مجتمع به چرخه تولید و خدمات خواهیم بود و این افتخار بزرگی برای مجموعه شماست.
پیوند اعتقادی و موکبهای اقتصادی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه کشور ما اردوگاه امام حسین (ع) است و برخی مناطق، خیمهگاههای عزت و مقاومتاند، تصریح کرد: دشمن با طمع به این نقاط راهبردی، سعی در ضربه زدن به معیشت مردم دارد، اما با عنایت خداوند و حضور جهادی شما مدیران، مهندسان و کارکنان عملیاتی، این نقشهها نقش بر آب میشود.
بابایی با تعبیری تحت عنوان موکب اقتصادی برای واحدهای تولیدی، گفت: امروز موکبهای اقتصادی در کنار موکبهای حسینی، پشتوانهای محکم برای دلگرمی مردم هستند. اینکه در این مجتمع با وجود حملات شدید دشمن، هیچ نیرویی آسیب ندیده، خود نشانهای از لطف الهی است. ما باید در همه فعالیت ها، پیوست اعتقادی را مدنظر قرار دهیم تا خداوند نیز گره از کارمان بگشاید و توفیق خدمت بهتر نصیب مان شود.
وی در پایان با اعلام خبری خوش برای فعالان این حوزه، تأکید کرد: تلاش میکنیم در سفر بعدی، اسناد مالکیت این مجتمع عظیم را تحویل دهیم و از هم اکنون فرآیند کارشناسی، فنی و حقوقی آن توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر آغاز شده است.
تاکید برحمایت قضایی از صنایع پتروشیمی
در ادامه این بازدید، مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به همراهی مستمر قوه قضائیه با مجموعههای اقتصادی، اظهار داشت: در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین حملات اخیر، دستگاه قضا در کنار صنایع پتروشیمی و سایر واحدهای تولیدی ایستاده است و حمایت کامل خود را از این صنایع حیاتی اعلام میدارد. هدف ما، رفع موانع حقوقی و تسهیل روند تولید در شرایط بحرانی است.
وی با بیان اینکه مدیران اقتصادی منطقه به دنبال استمرار خدمت به نظام اقتصادی هستند افزود: دادگستری استان همواره در کنار فعالان اقتصادی بوده و مشکلات تولید را در حوزه قضایی برطرف میکند
گزارش مدیرعامل از آخرین وضعیت مجتمع
نجفی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی مبین انرژی، نیز در این نشست گزارشی از عملکرد مجموعه ارائه کرد و گفت: پتروشیمی مبین انرژی به عنوان یکی از مجتمعهای مادر در منطقه عسلویه، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه مورد تهاجم وحشیانه دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت. هدف دشمن، توقف کامل صنعت پتروشیمی کشور بود که با چندین اصابت مستقیم به بخشهای مختلف، تلاش کرد خللی جدی در تولید ایجاد کند.
وی افزود: با حضور به موقع و ایثارگرانه نیروهای مهندسی و عملیاتی، خوشبختانه یکی از واحدهای آسیب دیده به مدار تولید بازگشته و دو مدار دیگر نیز تا پایان ماه جاری راه اندازی خواهند شد. ما هرچه داریم از خدمت به این مردم میدانیم و در روزهای سخت نیز همچون روزهای آرامش، پای کار هستیم و اجازه نخواهیم داد چرخ تولید از حرکت بازایستد.
گفتنی است مجتمع پتروشیمی مبین انرژی، از بزرگترین و راهبردیترین واحدهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (عسلویه) محسوب میشود که در پی حملات اخیر دشمن، با تلاش جهادی کارکنان خود، روند احیا و بازگشت به تولید را با سرعتی کم نظیر دنبال میکند.