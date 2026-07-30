بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از محل جنایت جنگی حمله آمریکا به منزل مسکونی در جزیره قشم

به گزارش ایلنا، در حمله‌ هوایی که به یک منزل مسکونی در قشم صورت گرفت، سه نفر از شهروندان غیرنظامی، از جمله یک کودک دو ساله، به شهادت رسیدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید میدانی اعلام کرد: دستورات لازم برای ثبت پرونده، جمع‌آوری مستندات، بررسی ابعاد حادثه و آغاز روند پیگیری قضایی صادر شده است.

وی با بیان اینکه این جنایت، یکی از جنایتکارانه‌ترین تجاوزات جنگی در طول تاریخ معاصر به شمار می‌رود، افزود: این پرونده با جدیت کامل دنبال خواهد شد و تا مجازات کامل جنایتکاران، دستگاه قضایی از پیگیری آن دست نخواهد کشید.