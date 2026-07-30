برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر شهید خلبان کاظمی در پایگاه شهید دوران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر شهید امیرسرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی از قهرمانان هواپیمای جنگنده سوخو ۲۴ در جنگ رمضان با حضور خانواده معظم شهید، فرماندهان نیروهای مسلح، فرماندهان و کارکنان پایگاه هوایی شهید دوران، مسئولان کشوری و لشکری در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار شد.

در این آیین، حسینعلی امیری استاندار فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی رئیس‌کل دادگستری استان فارس، امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری حضور داشتند.

آیین تشییع پیکر مطهر شهید امیرسرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، امروز پنجشنبه ( ۸ مرداد ۱۴۰۵) پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، در یکی از میادین شهر شیراز با حضور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و همرزمان این شهید والامقام برگزار خواهد شد