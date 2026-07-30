فرمانده مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه خبر داد:
آغاز ارائه خدمات درمانی بزرگترین بیمارستان سیار غرب آسیا به زائران اربعین در مرز خسروی
فرمانده مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه از آغاز بهکار و ارائه خدمات تخصصی بزرگترین بیمارستان سیار غرب آسیا در یک کیلومتری پایانه مرزی خسروی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه، سردار سرتیپ دوم صفرعلی بخشی، فرمانده مرکز بهداری رزمی غرب نزسا، با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای ماموریتهای مردمیاری و پشتیبانی درمانی از زائران اباعبدالله الحسین (ع)، بیمارستان تخصصی و صحرایی سیار امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه از تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۵ در نقطه صفر مرزی خسروی مستقر شده و خدماترسانی خود را آغاز کرده است.
سردار بخشی با اشاره به ظرفیتها و تجهیزات این بیمارستان سیار گفت: این مجتمع درمانی به عنوان بزرگترین بیمارستان سیار غرب آسیا، با برخورداری از پیشرفتهترین سازهها و تجهیزات پزشکی رزمی، آمادگی کامل دارد تا پایان مناسک اربعین حسینی به زائران گرانقدر خدمات درمانی تخصصی و شبانهروزی ارائه دهد.
وی در تشریح بخشهای مختلف این بیمارستان افزود: بیمارستان سیار امام حسین (ع) شامل بخشهای اورژانس مجزای خواهران و برادران، مطبهای عمومی، بخش بستری مجهز با ظرفیت ۴۸ تخت، اتاقهای عمل جراحی فعال، ریکاوری و بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU و CCU) برای پذیرش و درمان بیماران اورژانسی و بدحال است.
فرمانده مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه به خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی مستقر در مرز خسروی اشاره کرد و گفت: بخشهای آزمایشگاه تخصصی، دندانپزشکی، رادیولوژی و سونوگرافی در کنار سامانه اکسیژنساز سانترال مرکزی بیمارستان، آماده ارائه خدمات به زائران هستند.
سردار بخشی در پایان با تمجید از حضور جهادی کادر درمان نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: پزشکان متخصص و کادر درمانی مجرب ما در رشتههای جراحی عمومی، ارتوپدی، قلب و عروق، چشمپزشکی، گوش، حلق و بینی، رادیولوژی، داروسازی و دندانپزشکی تا آخرین روز بازگشت زائران از عتبات عالیات، در این مرکز مستقر و به ارائه خدمات رایگان درمانی مشغول خواهند بود.