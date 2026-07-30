رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش:
خانوادههای شهدا مایه عزت، افتخار و سربلندی ایران اسلامی هستند
حجتالاسلام بنیادی در دیدار با خانواده شهید رضایی کمالآباد در شهرستان نایین بر تکریم خانوادههای معظم شهدا و همراهی مستمر با آنان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام رسول بنیادی، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش، در دیدار با خانواده شهید احمد رضایی کمالآباد در شهرستان نایین استان اصفهان، ضمن ابلاغ سلام و پیام فرمانده نیروی هوایی ارتش، شهادت این فرزند برومند ایران اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.
وی با بیان اینکه خانوادههای معظم شهدا سرمایههای معنوی و مایه عزت و افتخار نظام اسلامی هستند، اظهار کرد: اگرچه داغ فراق عزیزان بسیار سنگین است، اما مقام والای شهادت، عاقبتبخیری و افتخاری بزرگ برای شهدا و خانوادههای آنان به شمار میرود.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با اشاره به جایگاه والای شهیدان در مکتب اسلام، افزود: شهدا پرچمداران عزت، سربلندی و اقتدار ایران اسلامی هستند و در مسیر سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گام برداشتهاند.
حجتالاسلام بنیادی، خاطرنشان کرد: وظیفه خود میدانیم در کنار خانوادههای معظم شهدا باشیم و امیدواریم بتوانیم با خدمت صادقانه، ذرهای از ایثار و فداکاری آنان را جبران کنیم تا هیچگاه احساس تنهایی نداشته باشند