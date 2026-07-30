ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:
خانوادههای شهدا الگوی ماندگار ایثار و استقامت هستند/ اقتدار امروز ایران مرهون ایثار و جانفشانی شهداست
امیر سرتیپ دوم کرمی در دیدار با خانوادههای معظم شهدای جنگهای تحمیلی دوم و سوم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی را حاصل ایثار و جانفشانی آنان دانست و بر ضرورت ادامه راه شهدا و تکریم خانوادههای ایثارگران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، در دیدار با خانوادههای معظم شهدای جنگهای تحمیلی دوم و سوم، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای این جنگها، گفت: سرافرازی و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون دلاوری، ایثار و جانفشانی فرزندان شجاع این سرزمین است و اگر روحیه ایثار و شهادتطلبی وجود نداشت، کشور از عزت و سربلندی کنونی در برابر استکبار جهانی برخوردار نبود.
وی با بیان اینکه شهدا با احساس مسئولیت و شناخت دقیق از وظیفه خود در حساسترین و خطرناکترین مأموریتها حضور یافتند، افزود: آنان با شجاعت و ازخودگذشتگی از آرمانهای انقلاب اسلامی و امنیت کشور دفاع کردند و در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شهدا تنها الگوهای نظامی نبودند، بلکه اسوههای اخلاق، ولایتمداری و فداکاری به شمار میروند و وظیفه همه ماست که راه روشن آنان را ادامه داده و در مسیر ولایت ثابتقدم بمانیم.
امیر سرتیپ دوم کرمی با اشاره به تحولات ناشی از جنگهای تحمیلی دوم و سوم تصریح کرد: این جنگها معادلات منطقهای را تغییر داد و نگاه جهانیان به توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران را دگرگون ساخت. همچنین دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از گذشته برای افکار عمومی آشکار شد و اراده ملت ایران در برابر هرگونه تجاوز، شکستناپذیر بودن خود را به نمایش گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در این جنگها همواره بر پایه محاسبات نادرست عمل کردند و همین اشتباهات، به فرصتهایی برای افزایش انسجام ملی، پیشرفت و تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.
امیر سرتیپ دوم کرمی در پایان با تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا گفت: خانوادههای شهدا با وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، الگوی ماندگار ایثار برای جامعه هستند و تکریم آنان، پاسداشت ارزشهایی است که عزت، امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است.