رئیس سازمان ثبت:
هیچ دستور قضایی تولید را متوقف نمیکند/ کارگروه ویژه جهت صدور اسناد مالکیت مجتنعهای پتروشیمی تشکیل میشود
رئیس سازمان ثبت با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید گفت: هیچ دستور قضایی نباید مانع فرآیند تولید شود؛ بلکه باید به این مسیر کمک کرد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی در ادامه سفر به استان بوشهر، از مجتمع پتروشیمی دماوند در منطقه عسلویه بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن گفتوگو با مدیران و کارکنان، از نزدیک در جریان روند تولید و چالشهای این مجموعه قرار گرفت.
رئیس این سازمان در جریان بازدید از مجتمع پتروشیمی دماوند، با قدردانی از تلاشهای مدیران، مهندسان و کارگران، نقش صنعت پتروشیمی در ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش جامعه را حیاتی و بیبدیل توصیف کرد.
بابایی در این بازدید با تأکید بر حمایت قضایی از چرخه تولید، اظهار داشت: امروز اینجا آمدیم تا خداقوت بگوییم. مردم از بسیاری از زحمات شما بیخبرند، اما توانمندی مهندسان ایرانی در تداوم کار این مجتمعها، نشاندهنده ظرفیت بالای کشور است و مردم قدردان این تلاشها هستند.
وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید، تصریح کرد: هیچ دستور قضایی نباید مانع فرآیند تولید شود؛ بلکه باید به این مسیر کمک کرد. ما در کنار فعالان اقتصادی خوشنام که برای توسعه کشور و به فکر مردم هستند، خواهیم ایستاد و از آنان حمایت میکنیم. قدردان تکتک کارگرانی هستم که در این شرایط سخت، شبانهروز در این مجموعهها فعالیت میکنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه از تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی مسائل حقوقی، اقدامات کارشناسی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت مجتمعهای پتروشیمی منطقه خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف رفع موانع حقوقی و تسهیل فرآیندهای ثبتی تشکیل خواهد شد.
در این بازدید، اصفهانی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی دماوند، نیز گزارشی از وضعیت این مجموعه ارائه کرد. وی به آسیبهای وارد شده به مجتمع در جریان حملات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی اشاره کرد و گفت: با وجود خسارتهای وارده، با اقدامات جهادی و تلاش شبانهروزی مدیران، مهندسان و کارگران، مجتمع در کمترین زمان ممکن به مدار ارائه خدمت بازگشت و پایایی صنعت پتروشیمی کشور را به اثبات رساند.