خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه‌ فراکسیون کارآفرینی مجلس به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی؛

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی برای تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی برای تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی
کد خبر : 1820423
لینک کوتاه کپی شد.

فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس در بیانیه‌ای به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی، اعلام کرد که از طریق ظرفیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی، از تمامی سیاست‌هایی که منجر به افزایش فرصت‌های شغلی، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، ارتقای بهره‌وری و شکوفایی استعدادهای جوانان شود، حمایت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شواری اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت هفته ملی مهارت و ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است، بر ضرورت هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی برای تحقق اشتغال پایدار تأکید و  خاطر نشان کرد که این فراکسیون  با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی، از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به توسعه مهارت‌آموزی، تقویت تولید ملی، افزایش فرصت‌های شغلی، ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود، حمایت خواهد کرد تا زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، رونق تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور فراهم شود.

متن بیانیه‌ به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته ملی مهارت و ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه مهارت، نوآوری و کارآفرینی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی و تجلیل از سرمایه انسانی توانمند، خلاق و پرتلاشی است که با دانش، تخصص و ابتکار، موتور محرک تولید، اشتغال و توسعه کشور به شمار می‌آید.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، اقتدار اقتصادی کشورها بر پایه دانش، مهارت، خلاقیت و توان کارآفرینی ملت‌ها استوار است. از این‌رو، توسعه آموزش‌های مهارتی، تقویت فرهنگ کار، حمایت از نوآوری و فراهم‌سازی بسترهای کارآفرینی، ضرورتی راهبردی برای تحقق رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، رونق تولید، کاهش بیکاری و دستیابی به توسعه پایدار است.

فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بر این باور است که سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است. تربیت نیروی انسانی متخصص، توانمند و مسئولیت‌پذیر، تقویت ارتباط میان نظام آموزشی، دانشگاه‌ها، مراکز مهارتی، صنعت و بازار کار و حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و صاحبان ایده، زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی پویا، رقابت‌پذیر، مردم‌پایه و مقاوم در برابر چالش‌های پیش‌رو خواهد بود.

این فراکسیون، در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، حمایت از توسعه آموزش‌های مهارتی، بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، تقویت زیست‌بوم کارآفرینی، پشتیبانی از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان و توانمندسازی نیروی انسانی را از اولویت‌های خود می‌داند و بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی برای تحقق اشتغال پایدار و رشد تولید ملی تأکید می‌کند.

بی‌تردید، آینده روشن ایران اسلامی در گرو اندیشه‌های خلاق، دست‌های ماهر و اراده استوار جوانانی است که با دانش، مهارت و روحیه کارآفرینی، مسیر پیشرفت، خودباوری و عزت ملی را هموار می‌سازند. فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی، از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به توسعه مهارت‌آموزی، تقویت تولید ملی، افزایش فرصت‌های شغلی، ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور منجر شود، حمایت خواهد کرد.

فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته ملی مهارت و تبریک ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، از تلاش‌های ارزشمند استادان، مربیان، مهارت‌آموزان، کارآفرینان، صنعتگران، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و تمامی دست‌اندرکاران عرصه آموزش‌های مهارتی و اشتغال صمیمانه قدردانی می‌کند و امید دارد با هم‌افزایی قوای سه‌گانه، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و مهارتی کشور، زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، افزایش بهره‌وری، رونق تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار، بیش از پیش فراهم شود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل