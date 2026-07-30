بیانیه فراکسیون کارآفرینی مجلس به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی؛
بهرهگیری از ظرفیتهای قانونگذاری و نظارتی برای تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی
فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس در بیانیهای به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی، با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی، اعلام کرد که از طریق ظرفیتهای قانونگذاری و نظارتی، از تمامی سیاستهایی که منجر به افزایش فرصتهای شغلی، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، ارتقای بهرهوری و شکوفایی استعدادهای جوانان شود، حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شواری اسلامی در بیانیهای به مناسبت هفته ملی مهارت و ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در آموزشهای مهارتی، سرمایهگذاری برای آینده ایران است، بر ضرورت هم افزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی برای تحقق اشتغال پایدار تأکید و خاطر نشان کرد که این فراکسیون با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونگذاری و نظارتی، از سیاستها و برنامههایی که به توسعه مهارتآموزی، تقویت تولید ملی، افزایش فرصتهای شغلی، ارتقای بهرهوری و رشد اقتصادی منجر شود، حمایت خواهد کرد تا زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، رونق تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور فراهم شود.
متن بیانیه به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته ملی مهارت و ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه مهارت، نوآوری و کارآفرینی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی و تجلیل از سرمایه انسانی توانمند، خلاق و پرتلاشی است که با دانش، تخصص و ابتکار، موتور محرک تولید، اشتغال و توسعه کشور به شمار میآید.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، اقتدار اقتصادی کشورها بر پایه دانش، مهارت، خلاقیت و توان کارآفرینی ملتها استوار است. از اینرو، توسعه آموزشهای مهارتی، تقویت فرهنگ کار، حمایت از نوآوری و فراهمسازی بسترهای کارآفرینی، ضرورتی راهبردی برای تحقق رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری، رونق تولید، کاهش بیکاری و دستیابی به توسعه پایدار است.
فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بر این باور است که سرمایهگذاری در آموزشهای مهارتی، سرمایهگذاری برای آینده ایران است. تربیت نیروی انسانی متخصص، توانمند و مسئولیتپذیر، تقویت ارتباط میان نظام آموزشی، دانشگاهها، مراکز مهارتی، صنعت و بازار کار و حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و صاحبان ایده، زمینهساز شکلگیری اقتصادی پویا، رقابتپذیر، مردمپایه و مقاوم در برابر چالشهای پیشرو خواهد بود.
این فراکسیون، در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، حمایت از توسعه آموزشهای مهارتی، بهبود محیط کسبوکار، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایهگذاری، تقویت زیستبوم کارآفرینی، پشتیبانی از شرکتهای نوآور و دانشبنیان و توانمندسازی نیروی انسانی را از اولویتهای خود میداند و بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مراکز علمی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی برای تحقق اشتغال پایدار و رشد تولید ملی تأکید میکند.
بیتردید، آینده روشن ایران اسلامی در گرو اندیشههای خلاق، دستهای ماهر و اراده استوار جوانانی است که با دانش، مهارت و روحیه کارآفرینی، مسیر پیشرفت، خودباوری و عزت ملی را هموار میسازند. فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونگذاری و نظارتی، از سیاستها و برنامههایی که به توسعه مهارتآموزی، تقویت تولید ملی، افزایش فرصتهای شغلی، ارتقای بهرهوری و رشد اقتصادی کشور منجر شود، حمایت خواهد کرد.
فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته ملی مهارت و تبریک ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، از تلاشهای ارزشمند استادان، مربیان، مهارتآموزان، کارآفرینان، صنعتگران، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و تمامی دستاندرکاران عرصه آموزشهای مهارتی و اشتغال صمیمانه قدردانی میکند و امید دارد با همافزایی قوای سهگانه، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و مهارتی کشور، زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، افزایش بهرهوری، رونق تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار، بیش از پیش فراهم شود.