به گزارش ایلنا، نشست بررسی شیوه‌نامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، به‌منظور بررسی برنامه‌های دستگاه‌های ذی‌مدخل در اجرای این شیوه‌نامه برگزار شد.

در این نشست که با حضور مسعود نصرتی معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، زراعتکار معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، عظیمی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جمعی از مسئولان ذی‌ربط برگزار شد، روند اجرای تکالیف پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۶ شیوه‌نامه، از جمله فعال‌سازی و تکمیل سامانه پایش مصرف انرژی ساختمان‌های مسکونی و اداری کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

محمد جعفر قائم‌پناه در این نشست بیان کرد که رئیس جمهور خواستار ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده هستند و تاکید دارند مسئولیت هر دستگاه، همراه با شاخص‌ها و اعداد و ارقام، به‌صورت شفاف مشخص شود تا اجرای شیوه‌نامه با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: قرار است هفته آینده پس از جمع‌بندی نهایی جلسه‌ای با حضور رییس جمهور برگزار شود و برای همه استان‌های کشور الگوی مشخص و قابل اجرا برای مصرف آب، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی تعیین شود تا سهمیه‌ها بر اساس شرایط هر استان به‌صورت ماهانه یا در قالب سازوکارهای تعیین‌شده ابلاغ شود.

وی افزود: در نشست آینده که با حضور رئیس‌جمهور و وزرا برگزار خواهد شد، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای شیوه‌نامه به‌صورت شفاف بررسی و وظایف هر دستگاه اعلام می‌شود.

قائم پناه ادامه داد: بعد از حملات دشمن به پالایشگاه‌های گازی کشور، پیش‌بینی می‌شود در زمستان با حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در روز مواجه باشیم. صرف‌نظر از اینکه زمستان سرد باشد یا نه، کشور با ناترازی انرژی روبه‌رو است و باید این ناترازی به‌درستی مدیریت شود.



وی تصریح کرد: در بخش برق، با اقدامات انجام‌شده، شرایط نسبت به گذشته تا اندازه‌ای بهبود یافته و قطع برق صنایع و شهرک‌های صنعتی به حداقل ممکن رسیده است.

وی گفت: مدیریت مصرف بدون شاخص و امکان اندازه‌گیری معنا ندارد و باید ابزارهای لازم برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اختیار مدیران قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار داشت: در این نظام، سه مفهوم آب و حامل‌های انرژی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های اجرایی تعریف شده و هدف، مدیریت مصرف آب و انرژی در سطح کشور و همچنین کنترل مصرف در دستگاه‌های اجرایی است.

قائم پناه گفت: هرچند اثر مستقیم این اقدامات ممکن است محدود باشد، اما مهم‌تر از آن نهادینه شدن فرهنگ مصرف صحیح است. رئیس‌جمهور نیز شخصا با رعایت الگوی صرفه‌جویی، تلاش می‌کنند این فرهنگ را در مجموعه دولت ترویج کنند.

وی ادامه داد: این فرهنگ باید از مدارس، بیمارستان‌ها، خانه‌های بهداشت و همه دستگاه‌های اجرایی آغاز شود تا به تدریج در جامعه گسترش یابد.

قائم‌پناه تاکید کرد: مصرف سرانه گاز، برق، آب و بنزین در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان بالاست و اصلاح این الگوی مصرف، علاوه بر کمک به عبور از بحران‌های فعلی، در بلندمدت نیز به کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری کشور منجر خواهد شد.

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