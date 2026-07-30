تقدیر وزیر بهداشت از دو بازمانده ناوشکن دنا به مناسبت روز ملی اهدای خون

به گزارش ایلنا،محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهدای لوح تقدیر از ناوبان‌سوم میثم چاری و ناواستواریکم میلاد محمدقاسمی، دو تن از بازماندگان ناوشکن دنا، به پاس مشارکت مستمر در اهدای خون و ترویج فرهنگ انسان‌دوستی تجلیل کرد.

این دو دریادل از اعضای گروه اهدای خون ناوشکن دنا هستند که پیش از این به همراه جمعی از کارکنان این شناور با حضور در مرکز اهدای خون بندرعباس، به صورت گروهی خون خود را برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کرده بودند.

در میان اعضای این گروه، تعدادی از دریادلان در جریان حمله دشمن به ناوشکن دنا به فیض شهادت نائل آمدند و شماری دیگر نیز مجروح و جانباز شدند؛ موضوعی که جلوه‌ای ماندگار از روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری آنان را به نمایش گذاشت.

ظفرقندی نیز در حاشیه این مراسم با قدردانی از اقدام ارزشمند دریادلان ناوشکن دنا، روحیه ایثارگرانه آنان را ستود و بر اهمیت استمرار فرهنگ اهدای خون به عنوان یکی از جلوه‌های مسئولیت اجتماعی و نوع‌دوستی تأکید کرد.

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