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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس:

تجاوز هوایی آمریکا به کازرون و فراشبند بدون تلفات جانی بود

تجاوز هوایی آمریکا به کازرون و فراشبند بدون تلفات جانی بود
کد خبر : 1820384
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: تجاوز هوایی دشمن آمریکایی در بامداد امروز به مناطقی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند تلفات جانی نداشت و هم‌اینک وضعیت منطقه پایدار و عادی است.

به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: در ساعات ابتدایی بامداد امروز، جنگنده‌های آمریکایی اقدام به تجاوز هوایی علیه نقاطی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند کردند که خوشبختانه این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

احمدی زاده با تاکید بر عادی بودن اوضاع، تصریح کرد: هم‌اینک وضعیت در هر دو شهرستان کاملا پایدار و آرام است و مردم کازرون و فراشبند بدون هیچ دغدغه‌ای به فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.

 

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