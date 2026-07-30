تجاوز هوایی آمریکا به کازرون و فراشبند بدون تلفات جانی بود

به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: در ساعات ابتدایی بامداد امروز، جنگنده‌های آمریکایی اقدام به تجاوز هوایی علیه نقاطی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند کردند که خوشبختانه این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

احمدی زاده با تاکید بر عادی بودن اوضاع، تصریح کرد: هم‌اینک وضعیت در هر دو شهرستان کاملا پایدار و آرام است و مردم کازرون و فراشبند بدون هیچ دغدغه‌ای به فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.