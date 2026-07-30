جزئیات تکمیلی از حمله امروز دشمن به منزل مسکونی در قشم
بامداد امروز پنجشنبه ۸ مرداد، یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو شهر قشم هدف حمله قرار گرفت که در پی آن سه عضو یک خانواده به شهادت رسیدند و دو کودک دیگر این خانواده نیز مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اعلام این خبر گفت: در پی حمله بامداد امروز به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو، تیمهای امدادی، عملیاتی و آواربرداری بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات جستوجو برای نجات افراد محبوس در زیر آوار آغاز شد.
وی افزود: در گزارشهای اولیه اعلام شده بود که سه نفر زیر آوار گرفتار هستند. همچنین استانداری هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد اعضای این خانواده پنج نفره بودهاند که پدر و مادر در این حادثه به شهادت رسیده و دو کودک دیگر در همان دقایق نخست از زیر آوار خارج و به مرکز درمانی منتقل شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به پایان عملیات جستوجو و آواربرداری اظهار کرد: با تلاش نیروهای امدادی، آتشنشانی، اورژانس، مدیریت بحران و سایر دستگاههای حاضر در صحنه، پیکر سومین شهید این حادثه، که یکی از فرزندان خانواده بود، نیز از زیر آوار خارج شد.
نفیسی تصریح کرد: در این حادثه سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و یک فرزند جان خود را از دست دادند و دو فرزند دیگر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
وی همچنین با بیان اینکه با پایان عملیات آواربرداری، تمامی افراد محبوس در زیر آوار شناسایی و خارج شدند، از تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی حاضر در محل قدردانی کرد و این حمله را محکوم کرد.