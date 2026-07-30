دیدار سردار صفوی با خانواده سرلشکر شهید حاجیزاده
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دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظّم کل قوا با خانواده سرلشکر شهید حاجیزاده دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظّم کل قوا، به همراه اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی و حجتالاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاهها، با حضور در منزل سردار سرلشکر شهید حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مقام این شهید والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.