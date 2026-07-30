عراقچی:
از وقوع زمینلرزه و خسارات گسترده در ژاپن عمیقاً اندوهگین هستم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی وقوع زمینلرزه در استان کوماموتوی ژاپن، با صدور پیامی، مراتب تسلیت و همدردی خود و دولت و ملت ایران را با آسیبدیدگان و خانوادههای داغدار این حادثه ابراز کرد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
از وقوع زمینلرزه در استان کوماموتو و خسارات گسترده ناشی از آن عمیقاً اندوهگین هستم. از جانب دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، مراتب صمیمانه همدردی و تسلیت خود را به آسیبدیدگان و خانوادههای داغدار ابراز میکنم. برای جانباختگان این حادثه آرامش ابدی، برای مجروحان بهبودی هرچه سریعتر، و برای بازسازی و احیای هرچه زودتر مناطق آسیبدیده از صمیم قلب دعا میکنم.