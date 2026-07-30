فلاحی:
خط ریلی ایلام- مهران- کوت در حال پیگیری است
سارا فلاحی از رایزنی با نخستوزیر عراق برای اجرای طرح راهآهن در مسیر ایلام - مهران - کوت خبر داد و بر لزوم توجه بیشتر مدیران بالادستی به این گذرگاه مرزی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سارا فلاحی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از زیرساختهای پایانه مرزی مهران اظهار کرد: در سفر اخیر نخستوزیر عراق به ایران و انجام گفتوگوهای دوجانبه، توسعه شبکه حمل و نقل بین دو کشور و راهاندازی خط ریلی مشترک رایزنی شد؛ تا با ارتباط ایلام و مهران به شهر کوتِ عراق، زمینه آسانسازی رفت و آمد زائران اربعین فراهم شود.
وی گفت: توسعه شبکه ریلی و پیوند دو کشور با اجرای طرح راهآهن در مسیر ایلام - مهران - کوت؛ به طور قطع نقش بسیار موثری در توسعه گذرگاه مرزی مهران و جابهجایی زائران حسینی در اربعین و طول سال دارد.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی افزود: زائران اربعین امسال نیز مانند سالهای قبل، مهران را به خاطر کوتاه بودن مسیر، امن بودن، بهینه بودن روند سفر و روان بودن رفتوآمدهایی که در این گذرگاه جریان دارد، برای سفر خود انتخاب کردند.
فلاحی افزود: بر پایه اعلام مسئولان استان؛ در یک بازه زمانی کوتاه از شب گذشته تا کنون، افزون بر ۲۲۱ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است که یک آمار کمنظیر به شمار میرود و جایگاه راهبردی این گذرگاه را در رفت و آمد زائران اربعین نشان میدهد.
«کوت» یکی از اصلیترین شهرهای استان واسط در شرق عراق و همسایگی ایلام و شهر مرزی مهران است.
استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمیگزینند.
روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد میرسد.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.
گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوبباختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.