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در بیست و چهار ساعت گذشته؛

دومین سوءقصد به ماموران فراجا در ایرانشهر

دومین سوءقصد به ماموران فراجا در ایرانشهر
کد خبر : 1820370
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در دومین سوءقصد به ماموران انتظامی در ایرانشهر در ۲۴ ساعت گذشته یک تن از ماموران فراجا به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، ساعتی قبل، سرنشینان مسلح سه دستگاه خودرو سواری به سمت خادمان امنیت در یکی از ایست بازرسی‌های شهرستان ایرانشهر به مأموران انتظامی که در حال تامین نظم و امنیت بودند، تیراندازی کردند که بر اثر آن گروهبان یکم میثم کرمی به شهادت رسیدند.

اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و در منطقه پیرامونی طرح امنیتی-انتظامی در حال اجراست.

شب گذشته هم افراد مسلح به سمت مأمور انتظامی در ایرانشهر با سلاح گرم تیراندازی کردند که استوار یکم مهران سالارزاده به درجه رفیع شهادت نائل شد.

 

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