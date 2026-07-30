حمله دشمن آمریکایی به سالن ورزشی در فراشبند فارس
یک سالن ورزشی در شهر فراشبند استان فارس، بامداد امروز، مورد حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در ادامه جنایتهای ارتش آمریکا علیه ایران اسلامی، یک سالن ورزشی در شهر فراشبند استان فارس هدف حمله موشکی قرار گرفت.
در این حمله، سالن ورزشی و امکانات آن تخریب شد، اما خوشبختانه به دلیل نبود ورزشکاران در محل، این حادثه تلفات جانی نداشت.
در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ نیز دشمن آمریکایی با حمله به ورزشگاهی در شهر لامرد در جنوب فارس ۲۱ نفر را شهید و ۱۲۸ نفر را مجروح کرد.
شهر فراشبند در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.