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دستگیری عوامل مرتبط با شهادت دوبسیجی در مشهد

دستگیری عوامل مرتبط با شهادت دوبسیجی در مشهد
کد خبر : 1820360
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دادستان مشهد گفت: قاتلان دو بسیجی شهید در حادثه تیراندازی در بلوار سرافرازان مشهد در هجدهم تیرماه، دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، حسن همتی‌فر در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و همکاری پلیس آگاهی قاتلان ۲ بسیجی شهید دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: تحقیقات ادامه دارد و پرونده با دقت وسرعت رسیدگی خواهد شد.

بر اساس اعلام دادستانی، شهیدان مدافع امنیت «مهدی هنرمند» و «سید سجادعلوی» که شامگاه پنجشنبه هجدهم تیرماه ۱۴۰۵ در حوالی میدان سرافرازان مشهد با فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر برای ایجاد آرامش و تامین امنیت در حال گشت زنی بودند مورد هدف گلوله قرار گرفتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

 

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