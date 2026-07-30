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پایان آواربرداری حمله به منزل مسکونی در قشم هرمزگان/ شهادت سه عضو یک خانواده

پایان آواربرداری حمله به منزل مسکونی در قشم هرمزگان/ شهادت سه عضو یک خانواده
کد خبر : 1820359
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری محل حمله دیشب ارتش تروریستی آمریکا به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی گفت: در این حادثه سه عضو خانواده پدر، مادر و یک فرزند به شهادت رسیدند.

وی گفت: دو فرزند دیگر این خانواده در دقایق ابتدایی حادثه از زیر آوار خارج و برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان افزود: با پایان عملیات آواربرداری، تمام افراد محبوس در زیر آوار شناسایی و خارج شدند و عملیات امدادی این حادثه خاتمه یافت.

 

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