پایان آواربرداری حمله به منزل مسکونی در قشم هرمزگان/ شهادت سه عضو یک خانواده

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی گفت: در این حادثه سه عضو خانواده پدر، مادر و یک فرزند به شهادت رسیدند.

وی گفت: دو فرزند دیگر این خانواده در دقایق ابتدایی حادثه از زیر آوار خارج و برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان افزود: با پایان عملیات آواربرداری، تمام افراد محبوس در زیر آوار شناسایی و خارج شدند و عملیات امدادی این حادثه خاتمه یافت.