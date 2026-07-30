سنگ اندازی سازمان برنامه و بودجه در اجرای کامل مصوبه افزایش حقوق اعضای هیات علمی

به گزارش ایلنا، احسان عظیمی‌راد با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر نقش دانشگاه‌ها در تربیت مدیران آینده و حل مسائل کشور، گفت: اگر قرار است این نگاه محقق شود، باید سه ضلع اصلی دانشگاه یعنی دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهی به‌طور همزمان تقویت شوند؛ در غیر این صورت، تحقق این هدف امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با انتقاد از وضعیت مدیریت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات آموزش عالی، ضعف در حوزه مدیریت است. به نظر می‌رسد وزارت علوم در مدیریت جریان اثرگذاری دانشگاه‌ها بر جامعه و صنعت، تربیت مدیران آینده و همچنین در دفاع از حقوق دانشگاهیان در بدنه دولت با چالش‌های جدی مواجه است. متأسفانه در دولت‌های مختلف، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم معمولاً از جمله وزارتخانه‌هایی بوده‌اند که نتوانسته‌اند حقوق و مطالبات دستگاه خود را از دولت به‌طور کامل مطالبه کنند. این ضعف مدیریتی موجب شده است بسیاری از ظرفیت‌های آموزش عالی بالفعل نشود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مدیران دانشگاه‌ها به واسطه ملاحظات سیاسی و جناحی منصوب شده‌اند، افزود: هر چند مدیران توانمند نیز در میان آنان وجود دارند، اما برخی انتصابات متناسب با نیازهای آموزش عالی نیست. این مسئله در سطح معاونان، مدیران و حتی مشاوران وزارت علوم نیز قابل مشاهده است و نخستین اصلاح برای تحقق دانشگاه مسئله‌محور باید از خود وزارت علوم آغاز شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جایگاه اعضای هیات علمی در تحقق اهداف آموزش عالی، تصریح کرد: اعضای هیات علمی مهم‌ترین سرمایه دانشگاه‌ها هستند، اما امروز انگیزه لازم را برای فعالیت مؤثر ندارند. زمانی که یک عضو هیات علمی با حقوقی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان فعالیت می‌کند و در مقابل، درآمد برخی مشاغل دیگر از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از او بیشتر است، طبیعی است که انگیزه کافی برای انجام مأموریت‌های علمی و پژوهشی کاهش پیدا کند.

وی در ادامه افزود: کمیسیون آموزش مجلس پس از ماه‌ها پیگیری، افزایش حقوق اعضای هیات علمی را به تصویب رساند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز همراهی مناسبی در این زمینه داشت، اما سازمان برنامه و بودجه همچنان با اجرای کامل این مصوبه مخالفت می‌کند و این موضوع هنوز به ثبات نرسیده است. اگر مشکلات معیشتی اعضای هیات علمی برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و تربیت نیروی انسانی متخصص نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی با انتقاد از توقف اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی، گفت: قرار بود در بازنگری این آیین‌نامه، سهم فعالیت‌های فناورانه، ارتباط دانشگاه با صنعت و حل مسائل جامعه افزایش یابد و صرف مقاله‌محوری ملاک ارزیابی اساتید نباشد، اما این اصلاحات عملاً متوقف شده و به نتیجه نرسیده است. چنین وضعیتی موجب شده بسیاری از اساتیدی که علاقه‌مند به فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و حل مسائل جامعه هستند، انگیزه لازم را از دست بدهند. همچنین نباید از نقش اساتید حق‌التدریس که بخش قابل توجهی از بدنه آموزش عالی را تشکیل می‌دهند، غافل شد؛ این ظرفیت نیز می‌تواند در حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشد.

عظیمی‌راد با اشاره به وضعیت دانشجویان اظهار کرد: یکی دیگر از چالش‌های مهم آموزش عالی، ضعف در آموزش‌های مهارتی است. دانشجویان باید علاوه بر آموزش‌های نظری، مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و جامعه را نیز فراگیرند تا بتوانند در حل مسائل کشور نقش مؤثری ایفا کنند. اگر سه ضلع مدیریت، اعضای هیات علمی و دانشجویان به صورت همزمان اصلاح و تقویت نشوند، انتظار تحقق دانشگاه اثرگذار و مسئله‌محور، صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس در پایان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مدیریت مصرف انرژی و قرار گرفتن این موضوع در زمره شاخص‌های ارزیابی مدیران، خاطرنشان کرد: اگر مدیری بتواند در حوزه مدیریت مصرف انرژی و رفع ناترازی‌ها در دستگاه اجرایی خود عملکرد موفقی داشته باشد، قطعاً این موضوع باید به عنوان یکی از شاخص‌های کارآمدی مدیران مورد توجه قرار گیرد.

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