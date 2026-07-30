به گزارش ایلنا، زهرا سعیدی مبارکه در مورد انتشار خبری از سوی معاون فروش و بازاریابی سایپا مبنی بر اینکه پرداخت جریمه تاخیر در تحویل خودرو اولویت این شرکت نیست گفت: پیگیری وضعیت بازار خودرو، نحوه ثبت نام‌ها و تحویل خودرو توسط خودروسازان در اولویت برنامه‌های این کمیسیون قرار گرفته است که قطعاً به منظور احقاق حقوق متقاضیان تا حصول نتیجه مطلوب به طور جدی پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما قطعا در راستای وظایف نظارتی که برعهده داریم این موضوع را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان مورد پیگیری قرار خواهیم داد.

سعیدی خاطرنشان کرد: در گام نخست کمیسیون صنایع و معادن از وزارت صمت و مجموعه سایپا می‌خواهد که گزارشی را پیرامون این مهم ارائه دهند تا مشخص شود که تعهدات شرکت سایپا در این حوزه به چه صورت تعیین شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: البته سختی و مشکلاتی که متقاضیان برای تحویل خودرو از این شرکت متحمل شده اند و مدت زمانی که باید با بهره‌مندی از خودرویی که خریداری کرده‌اند رفاه خانواده خود را تامین می‌کردند با پرداخت هیچ مبلغی قابل جبران نیست.

وی افزود: بی تردید جلب اعتماد مردم مهمترین سرمایه ای است که نباید بدان خدشه‌ای وارد شود و در این راستا خودروسازان باید در جهت عمل به تعهداتشان تلاش کنند و وزارت صمت نیز بر این روند نظارت دقیقی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اعضای کمیسیون در نشستی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم بر ضرورت تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان و نظارت دستگاه‌های مربوطه بر نحوه قیمتگذاری و فرآیند عرضه خودرو تاکید کردیم و قطعاً در شرایط کنونی نیز به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که حقوق مردم در این حوزه تضییع شود.

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