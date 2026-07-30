کاظمی قمی:
حمله به حشدالشعبی بخشی از سناریوی آمریکا و اسرائیل برای گسترش جنگ در منطقه است/ واشنگتن به دنبال کشاندن ایران به مذاکره تحمیلی است
سفیر پیشین ایران در عراق با بیان اینکه آمریکا در تحقق اهداف خود علیه ایران ناکام مانده است، گفت: واشنگتن اکنون با افزایش فشارها به دنبال باز کردن تنگه هرمز و کشاندن جمهوری اسلامی به مذاکرهای برای تحمیل خواستههای خود است و در صورت ناکامی، احتمال حرکت به سمت جنگی گستردهتر وجود دارد.
به گزارش ایلنا، حسن کاظمی قمی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق به پرسشها درباره حمله آمریکا و رژیم سعودی به مقاومت اسلامی عراق پاسخ گفت. متن این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: چرایی حمله دشمن امریکایی صهیونی به حشدالشعبی، انگیزههای سیاسی و تأثیر این حمله بر تحولات منطقه؟
کاظمی قمی: حمله امریکا و عربستان سعودی به مواضع حشدالشعبی از جنبههای مختلف قابل تفسیر است. چند روز گذشته عربستان اعلام کرد به تأسیسات نفتی اش حملاتی صورت گرفته است و این حملات از مسیر عراق اتفاق افتاده است، یعنی پهپادهایی که آمده بودند از فراز آسمان عراق صورت گرفته است. اعتراض کرد، دولت عراق بلافاصله کمیته امنیتی تشکیل داد که به این موضوع رسیدگی کند و این کمیته امنیتی کار خودش را شروع کرد و قبل از اینکه نتایج این کار کمیته امنیتی اعلام شود، سنتکام با کمک عربستان سعودی به مواضع حشدالشعبی حمله کردند. نیروهای مقاومت همه در بیانیههای خودشان در اینکه این حملات به تأسیسات نفتی به عربستان سعودی صورت گرفته است را اعلام کردند که از جانب عراق انجام نشده است و دولت عراق هم به دنبال این حقیقت یابی بود که کار را بررسی کند که آیا از سوی عراق انجام شده است یا نه یعنی دولت، کمیته حقیقت یاب گذاشت، گروههای مقاومت هم اعلام کردند که توسط اینها صورت نگرفته است. قبل از اینکه کمیته حقیقت یاب نگاه خودش را بگوید، این حملات توسط امریکایی و عربستان سعودی به ۷ مرکز حشدالشعبی صورت گرفت. یعنی از موصل و کرکوک گرفته تا دیالی در کربلا، در بصره و اطراف بغداد. دو سه روز قبل مشاور امنیت ملی عراق یک اظهانظری دارد و میگوید اطلاعاتی که ما داریم برخی از هستههای وابسته به اوکراین اینگونه اقدامات را انجام دادهاند و یک نوع عملیاتهایی هم حتی در کردستان عراق. اگر نگاه کنید عملیاتهایی که جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع امریکا، اسرائیل و گروههای تروریست انجام میشود تمام آن را از طریق رسانه ملی به مردم اعلام میشود. اما میبینید یکسری عملیاتهایی صورت گرفته است که توسط ایران انجام نشده است، اما این اتفاق افتاده است. مثلاً چند روز گذشته یکی از اماکنی که مربوط به گروه اتحادیه میهنی در سلیمانیه است اتفاق افتاد. آنچه که در مواضع رسمی مشاور امنیت ملی عراق اعلام شد، اینکه کار مقاومت نیست، کار حشدالشعبی نیست، یک هستههای مرتبط به اوکراین، الان اوکراین در برخی از کشورهای منطقه ازجمله در شمال عراق، در امارات، در بحرین، در سوریه، در کویت و در عربستان، اینها به بهانهای اینکه الان میخواهند تیمهای آموزشی در رابطه با پهپاد دارند، الان مستقر شدهاند، اینها موضع رسمی بودند که مشاور امنیت ملی دولت عراق گرفته است. اما ما شاهد بودیم قبل از اینکه کمیته حقیقت یاب نظرش را اعلام کند، این موضع گیری شد و گروههای مقاومت هم انکار کردند. سنتکام ۷ مقر از حشدالشعبی را زد که بیش از ۲۰ شهید داد و بیش از ۳۰ مجروح و زخمی برجای گذاشت. اولاً در مسئله حشدالشعبی، حشدالشعبی بعنوان یک سازمانی است که بخش لاینفک نیروی مسلح قانونی در عراق است و جزء لاینفک سازمان نیروی مسلح است و نمیتوان گفت این گروه یک گروه خارج از قانون است. فرماندهی این سازمان حشدالشعبی نخست وزیر است بعنوان فرمانده کل قوا. اقدامی که صورت گرفته است، اولاً نقض حاکمیت ملی است و دوماً این تجاوز هیچگونه توجیحی ندارد که بگویند این در واکنش به اقدامی است که از عراق صورت گرفته است. ضمن اینکه این عملیاتی که در عربستان صورت گرفته است عملیات مشکوک است. این را با همزمانی اتفاقی که در دریای خزر افتاده است ببینید.
سؤال: عملیات مشکوک از چه باب؟
کاظمی قمی: این ادعایی که صورت میگیرد که توسط یک گروههایی از عراق انجام شده است و ما داریم واکنش به آن انجام میدهیم، این نیست، از ادعایی که مطرح شده است چیزی ثابت نشده است. ضمن اینکه در کردستان عراق هم یکسری عملیاتهایی صورت گرفت مثلاً علیه مواضع اتحادیه میهنی که ریشه این چرا اینطوری شده است را عرض میکنم. اینها بر اساس اطلاعاتی که موجود است حددهی اینها توسط اسرائیل و سی آیای صورت میگیرد و چیزی است که الان دارد انجام میشود. الان چه بنایی دارد که خواسته شود که اوکراین نیروهای آموزشی اش را به سوریه بفرستد، سوریه که دارای شرایط خاصی است و آموزشهای پهپادی و مدیریت در حوزه پهپادی چه معنایی دارد.
سؤال: آیا آنچه که اتفاق افتاده است، یک تکه از پازلی است که دشمن امریکایی صهیونی به منطقه غرب آسیا انجام میدهد؟
کاظمی قمی: بله. اما این اتفاق، اتفاقی که در دریای خزر هم افتاد که در مواضع وزیر امور خارجه هم ا علام کردند که آن چیزی که امروز اوکراین اعلام میکند قابل قبول نیست. هر دوی این پدیده بعد از اجلاسی است که ناتو در ترکیه دارد، رئیس جمهور امریکا هم در آن حضور دارد و بیانیهای که ناتو میدهد نشان میدهد که این حادثه اخیری که امروز در عراق انجام شده است و در دریای خزر، بی ارتباط با مسئلهای نیست که امریکاییها و اسرائیل در منطقه دنبال میکنند. ایجاد درگیری بین عراق و عربستان سعودی آن چیزی است که الان در تشدید بحران به امریکاییها و اسرائیل کمک میکنند و به دنبال تشدید بحران در منطقه هستند. کشاندن پای کشورهای منطقه برای تشدید درگیری علیه جمهوری اسلامی و علیه مقاومت.
سؤال: در جنگ ۴۰ روزه دیدیم که بسیاری از کشورهای اروپایی به کمک امریکا و رژیم صهیونی نیامدهاند که اهداف آنها تحقق پیدا کند. آیا اوکراین با توجه به شیطنتهای سیاسی که انجام میدهد میخواهد دروازهای باشد برای ورود ناتو به این ماجرا؟
کاظمی قمی: مسئله اوکراین نیست، مسئله این است که این اتفاق دارد بعد از اجلاس ناتو در ترکیه صورت میگیرد. قبل از اینکه اجلاس ناتو شکل بگیرد، دبیرکل ناتو اظهار کرد که ما در عملیاتهای امریکا و اسرائیل در ۵ هزار عملیات مشارکت داشتهایم. برخلاف اینکه ما میدانیم خیلی از کشورهای اروپا امروز به دنبال این نیستند که در این جنگ مشارکت کنند، اما به دلیل وابستگی و هژمونی امریکا در حوزه پولی و مالی و بانکی و دفاعی اروپا، اینها برخی اوقات برخلاف میل و اراده خودشان مجبور میشوند وارد یک چنین عرصههایی بشوند. این چیزی که میبینید انگلستان و فرانسویها اعلام کردهاند که به بهانههایی ما وارد حوزه تنگه هرمز شویم و این چیزی است که الان امریکاییها میخواهند و تا الان هم فرانسه و انگلیس از این حضور حذر کردهاند. چون میدانند پیامد حضورشان به محض اینکه کشتی هایشان بیایند مورد هدف قرار خواهند گرفت، یکی دو بار هم آمدند، فرانسه تا باب المندب آمد و مجبور به عقب نشینی کرد. پس اتفاقی که در منطقه دارد میافتد و بلافاصله اعلام میکنند و موضع گیری میکنند که این توسط عراق و گروههای مقاومت و گروههایی که وابسته به ایران هستند، بی ارتباط با جنگ امریکا علیه ایران نیست، بی ارتباط با جنگ امریکا و اسرائیل علیه مقاومت در منطقه نیست. سناریوی جدیدی که دنبال میشود این است که کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس را بیشتر اینها در درگیریهای نظامی وارد کنند. جمهوری اسلامی ایران همانگونه که به رهبران کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی اعلام کرد من بعد اگر امریکاییها ایران و مقاومت را مور تعرض قرار بدهند، پایگاههای امریکا در هر نقطه از منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت و این اتفاقی است که دارد میافتد و مسئله دوم اینکه اگر امریکا زیرساختهای ایران را مورد هدف قرار بدهد زیرساختهای منطقه را مورد هدف قرار میدهد. این به رهبران و کشورهای منطقه گفته شده است برای اینکه اینها به امریکاییها بگویند با ایران وارد جنگ نشود و همزمان که این موضع قاطع را جمهوری اسلامی در حوزه نظامی دنبال میکند، دست برادری خودش را با این کشورها دراز کرده است. یعنی جمهوری اسلامی ایران از اینکه کشورهای منطقه وارد یک جنگ ناخواستهای که مصوب آن امریکا است، هم انزال میدهد و هم بشارت.
سؤال: دستاورد آن برای کشورهای عرب منطقه خسارت و ویرانی است؟
کاظمی قمی: خسارت و ویرانی است که سالها نه در ساختار اقتصادی و زیرساخت هایش، در حوزه اجتماعی و در حوزه حاکمیتی هم دچار خواهند شد. پس این اتفاقی که امروز افتاد، آن هم درست در آستانه سفر نخست وزیر عراق به عربستان سعودی بود و قبل از آن کمیته حقیقت یاب را ایشان تشکیل داده بودند. نشان میدهد دستی در کار است که میخواهد این درگیریها را تصعید کند و جنگ منطقهای را تشدید کند. در همین جا من نصیحت خیرخواهانهام را به سران و راهبران عربستان سعودی میخواهم عرض کنم، عربستان سعودی یک تجربه گران و پرهزینهای دارد، عربستان سعودی به بهانههایی وارد جنگ علیه ملت یمن شد. اگر خاطرتان باشد در ۶ فروردین ماه ۱۳۹۴، عربستان سعودی در رأس یک اتئلاف فی کشوری که امریکا و انگلیس و فرانسه و اسرائیل و پاکستان و کشورها بودند به بهانه اینکه انصارالله تهدید امنیتی است و تروریست است، عبدالربعه؟ بعنوان رئیس جمهور محبوب باید برگردد، گفتند ما میخواهیم جلوی گسترش امپراطوری فارس را بگیریم، بهانهای را مطرح کردند، اما هدف این بود که سلطه به صنعا را امریکا میخواست دنبال کند. گفتند در عرض دو هفته یمن تمام میشود، ۱۱ سال گذشت و امروز یمن بعنوان بازیگر اصلی صحنه منطقه دارد ایفای نقش میکند، در شرایطی که در تحریمها است، مورد تهاجمهای ۱۱ ساله بوده است و در این شرایط به غزه هم کمک کرده است. امروز عربستان سعودی تحت محاصره یمن قرار گرفته است درحالی که امروز یمن در اوج اقتدار و واکنشها و پاسخگویی قاطع است، اما همواره در کناره راه حل برون رفت در بحران را مسیر مذاکره و سیاسی میداند. امروز هم ا علام کرده است یمن به اینکه محاصره در برابر محاصره است، رفع محاصره در برابر رفع محاصره است. نصیحت خیرخواهانه من به رهبران عربستان سعودی این است که تجربه تلخی را دیدهاند، طوری شد که در عربستان در سال حداقل بیش از ۷۰ میلیارد دلار هزینه جنگ با یمن شد و این را ضربدر ۱۱ سال کنید، این را دارند. ورود به یک جبهه جدیدی با عراق، این اتفاقی که افتاده است، به شدت میتواند حاکمیت عربستان سعودی را نه اقتصاد آن را، نه منابع نفتی آن را، مورد تهدید قرار دهد، این چیزی است که اسرائیل میخواهد. از کجا میخواهد، اسرائیل و صیهونیست در طرح آبراهام به دنبال تجزیه کشورهای بزرگ اسلامی از جمله عربستان هستند. رهبران عربستان دقت کنند که وارد این معرکه خطرناک نشوند و تا دیر نشده است نسبت به این اتفاق و جنایتی که در همسویی با آمریکا علیه عراق افتاد و این هم در ایام اربعین بیایند تا میتوانند این مسئله را حل کنند و الا باز شدن این جبهه از یمن یک طرف که اینها سبب شدند، باز شدن جبهه دیگر از عراق در حالی که امروز آمریکاییها و اسرائیل در منطقه دارند فاجعه آمیز برخورد میکنند و ایران هم مقابله میکند این را من دارم باز تکرار میکنم عربستان تا دیر نشده تجدید نظر کند و نسبت به یمن بازنگری کند سیاستش را و نسبت به عراق، اینکه آمریکاییها بعد از ناتو بعد از اجلاس ناتو وارد یک فضای جدیدی شدند اینها علائمی است که ما داریم میبینیم و مسئله اخیری که باز شما میدانید اولتیماتومهایی که دارد ترامپ میدهد.
سوال: آقای دکتر همین را ادامه بدهیم الان چند گزاره را با هم مرور کنیم سفر نتانیاهو را مرور کنیم، اظهارات و لفاظیهای ترامپ را مرور کنیم، بحث حملاتی که به حشدالشعبی اتفاق افتاد، حملاتی که آمریکاییها نسبت به خاک ما و تجاوزهایی که صورت دادند، بحث جسارتهای کشورهای عربی منطقه، بحث همچنان رایزنیهایی که دارد انجام میشود در عرصه دیپلماسی و بحثهایی که میانجیها دارند دنبال میکنند بحث اوکراین و اتفاقاتی که ما میبینیم از جانب اوکراین اتفاق میافتد دشمن ما با توجه به اینکه یک سرمایه گذاری چهل روزه را به صورت رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران و با محور مقاومت انجام داد فکر میکنید و البته ناکام ماند در اهداف اعلامی، فکر میکنید این گزارهها و بخش سناریوهایی که دارد طراحی میکند را تا کجا پیش خواهد برد؟
کاظمی قمی: من در یک جملهای برآیند جنگ تحمیلی و مقاومت ملت ایران و مقاومت منطقه را در یک جمله عرض کنم، آمریکا پیروز جنگ نشد شکست خورد، چون به اهدافی که میخواست نرسید، میخواست ایران را شکست بدهد ایران شکست نخورد پس ایران پیروز شد، تا به امروز نخبگان سیاسی دنیا این اعتراف را دارند، حتی شما اگر نگاه کنید مقامات مسئول سابق خود آمریکا بر این اعتراف دارند و اگر پیروز نشد آمریکا و به آن اهداف نرسید، یعنی شکست خورد تا به امروز و جمهوری اسلامی شکست نخورد یعنی پیروز شد، شما وقتی که در تراز ابرقدرتی نگاه میکنید وقتی که به هدف نمیرسد یعنی شکست خورده و جمهوری اسلامی پیروز این صحنه تا الان شده، بعد این است که مسئله آتش بسها را مطرح کردند، بعد از این مسئله توافقات را، جمهوری اسلامی هم با همه بی اعتمادیها وارد شد، الان چه وضعیتی پیش آمده که میخواهیم سناریوهای بعد را ببینیم؟ آمریکا دچار یک مخمصه است، در میدان جنگ آمریکا تجهیزات و عده و عده اش را کاملا آورده من این را کاملا خدمت شریف و انقلابی مان بگویم، یعنی شما در مقایسه با جنگ دوازده روزه در مقایسه با آغاز جنگ چهل روزه که در نه اسفند صورت گرفت امروز در تراز با آن دوره را که نگاه میکنیم تجهیزاتش عده و عده نظامی اش بیشتر از آن دوره است.
سوال: یک سوال آقای دکتر قبل از اینکه ما ادامه اش را بشنویم آیا این به معنی آغاز نزدیک یک جنگ است؟
کاظمی قمی: توضیح میدهم، پس از لحاظ میدانی آمریکا خودش را آماده کرده در همین چهار روز، الان چهار روز ما درگیریها متوقف شده بود، تا امروز نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران عزتمندانه با افتخار و شرافتمندانه یک واکنش قدرتمندی روی پایگاههای نظامی آمریکا در اردن نشان داد چرا؟ به خاطر این بود که آمریکاییها نقض آتش بس کردند مجدد، آمدند مزاحمت ایجاد کردند برای کشتیهای جمهوری اسلامی در آبهای سرزمینی ما، واکنش اینها واکنش قاطعی بود، در این چهارده تا پانزده روزی که این تبادل آتش صورت میگرفت شما اگر نگاه کنید میبینید که چند اتفاق بزرگ افتاد اولا این اعتراض رژیم صهیونیست است، میگوید که در این چهارده تا پانزده روزی که تبادل آتش شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمدند چشم آمریکا را در منطقه کور کنند یعنی چی؟ یعنی شروع کردند به زدن رادارها و سامانههای دفاعی، رادارها را که بزنید آن وقت شما دیگر هدایت هواپیما و پهپادها مشکل میشود، یعنی شما در این چهارده تا پانزده روزی که چه سپاه پاسداران و چه ارتش و چه بخشهای مختلف با دقت شروع کردند به اینکه چشمها یعنی دیده بانی آمریکا را بزنند، این چیزی است که دارد امروز رژیم اعتراف میکند، دومین اقدامی که انجام شد چه بود؟ الان رژیم میگوید که سامانههای پدافندی منطقه به شدت آسیب دیده الان رسیده به سامانههای داخل مناطق اشغالی، یعنی این محدودهای که فرض کنید شما از ایران تا اردن که هم مرز با سرزمینهای فلسطین است این سامانه هایش دچار مشکل شده، رادارها دچار مشکل شده است.
ضرباتی که در این چهارده تا پانزده روز تبادل آتش تمامش هدفمند بود، یعنی شلیکها راهبردی است، سومین اعترافی که رژیم دارد میکند میگوید که نشان داد بعد از چهل روز سلاحهای جدیدی را جمهوری اسلامی وارد کرده که برای ما مکشوف نبود و هدفمند دارد میزند و نگرانی اسرائیل این بود که اگر در این چهارده تا پانزده روز خودش وارد عملیات میشد نسبت به اینکه ایران زیرساخت هایش را بزند به شدت نگران است.
سوال: پس اگر ما میبینیم که وارد نمیشود و هنوز با احتیاط دارد این مهرهها را میچیند به دلیل این است که از پاسخ ایران به شدت نگران است؟
کاظمی قمی: به شدت نگران است، اما آمریکا پس ببینید در حوزه میدانی خودش را آماده کرده شصت هزار نیروی نظامی اش را آورده، ناوگان هایش هست، شما میبینید الان استقرار جنگنده هایش در منطقه است، البته تمرکزش را از الحدید قطر جمع کرد برد در اردن و شما میبینید میزان آسیب پذیریهایی که الان میبیند او الان دچار محدودیتهای مکانی هم شده، اگر اسرائیل وارد عمل شد آن وقت بن گورین مورد هدف قرار میگیرد که آنجا دیگر فاجعه عظما خواهد شد برای اینها، در این فضا پس در میدان آمادگی رزمش است، اما دچار یک تردید سیاسی و راهبردی شده است.
سوال: به چه دلیل؟
کاظمی قمی: که وارد این جنگ وسیعی که دنبالش بود بشود آیا به نتیجه قاطع میرسد یا نه.
سوال: این را که در جنگ چهل روزه امتحان کرد؟
کاظمی قمی: این را دیده در این پانزده روزه دیده، اما از یک طرف در یک تنگنا و فشار است میخواهد چه بکند؟ الان فشار سنگینش را دارد برای اینکه هرطور که شده تنگه هرمز باز شود، مسئله دوم وارد کردن مجدد ایران به مذاکره است الان راهبردی که دارد دنبال میکند فشار روی تنگه هرمز است اینکه شما الان میبینید باز میانجی گرها شروع کردند الان به جمع میانجی گرها باز دارد اضافه میشود.
سوال: ایران که در مذاکره بود آقای کاظمی قمی و متعهد بود به بندها؟
کاظمی قمی: چه اتفاقی افتاد، آمریکا مجدد نشان داد که پایبند نیست.
سوال: میخواهم ببینم تلاش او برای این است که ایران را به مذاکرهای برساند که اهداف او را دنبال کند؟
کاظمی قمی: بله اهداف او را دنبال کند اینها همان تجربههایی است که ما قبلا هم داشتهایم من بارها این را عرض کردهام آیا ما مخالف مذاکره هستیم؟ نه ما هیچ وقت مخالف مذاکره نیستیم، مذاکرهای که وقتی مقام معظم رهبری هم میپذیرند، به هر دلیلی این مذاکره دیگر تکلیف است، اما واقعیتش این است، تجربه نشان داده آمریکاییها به دنبال یک مذاکره برد برد نیستند، بلکه به دنبال تحمیل آن چیزی که از مسیرهای دیگر به دست نیاوردهاند مذاکره میخواهند، اما جمهوری اسلامی وارد شد اگر به آن چیزی که جمهوری اسلامی توافق شده برسد خوب است، باید ترک مخاصمه شود، هیچ جبههای از مقاومت نباید مورد تعرض قرار بگیرد، شما در پاسخ به نامهای که سران فرماندهان و دبیرکل محترم حزب الله برای مقام معظم رهبری فرستادند، دیدید پاسخ ایشان دو پیام مهم دارد، اول اینکه میفرماید راهی که راه سعادت ما است و جواب میدهد راه جهاد و مقاومت است، ما این را میبینیم به خوبی و مسئله دوم ببینید چقدر تاکید میکند به اینکه در تفاهم نامه بند یک آمده حاکمیت لبنان، اشغالگر باید برگردد، یعنی پاسخی دارد میدهد به فرماندهان و رهبران حزب الله دارد تاکید میکند، یعنی باز در تفاهم نامه دنیا بدان این آمده و اگر او بخواهد نقض شود جمهوری اسلامی نمیتواند بپذیرد، پس آمریکا الان دارد فشارش را میآورد تهدید هم دارد میکند، بعد از این دیداری که بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو صورت گرفت بین ترامپ و نتانیاهو شاهد این هستید که الان باز ترامپ اعلام کرد به اینکه ما وارد یک جنگ سختی علیه جمهوری اسلامی خواهیم شد، یعنی باز دارد حالا شما باز میبینید از فردا شروع میشود به اینکه باز نتانیاهو آمد سیاست آمریکا را برد ذیل رژیم صهیونیستی و خود این برای آمریکا ننگ خواهد بود که هر بار این دیدار صورت میگیرد و موضع آقای ترامپ هم تشریح میشود علیه ایران.
سوال: این مهر تایید را میشود بر روی آن موضوعی که اول اسرائیل بعد آمریکا؟
کاظمی قمی: برای اینکه آمریکا منافع ملت خودش را فدا دارد میکند به یک رژیم جعلی، کودک کش، سیاسی، نژادپرست الان شما در نظرسنجیهایی که دارد صورت میگیرد و یکی از نگرانیهای رژیم صهیونیستی این است که موقعیت مردمی اش در داخل آمریکا را از دست دارد میدهد و همین الان در حالی که بودجه چندین وزارتخانه را اسرائیل قطع کرده کاهش داده تا بدهد به بودجههای نظامی اش در این فضا یک هزینه سنگینی بودجه سنگینی را برای اینکه افکار عمومی در آمریکا را باز برگرداند به سمت خودش دارد انجام میشود، پس من جمع بندیام اول این است اگر آمریکا وارد یک جنگ سخت بر اساس اولتیماتومها میشود یا نه؟ به نظر من در هدف و سیاستهای آمریکا با جمهوری اسلامی ایران وارد یک جنگ سخت خواهد شد.
سوال: و آمادگی ما؟
کاظمی قمی: آمادگی جمهوری اسلامی ایران تاب آوری صددرصد است که این تاب آوری را میخواهم تاکید کنم این تاب آوری فقط در نیروی مسلح نیست، در یک جمله عرض کنم تاب آوری ملی ما، مقاومت اجتماعی، سیاسی، دفاعی و اقتصادی این برآیند، یعنی وقتی شما نگاه میکنید یک مولفه ناشی از نگاه نامتقارن جمهوری اسلامی است و یک دارایی راهبردی ما در این شرایط در موقع جنگ و پسا جنگ و بعد اثرگذاری در محیط بین الملل خواهد بود که بنیاد این تاب آوری ملی و مقاومتی اجتماعی سیاسی ما برمی گردد به هویت ایرانی، اسلامی، توکل این ملت به خدا و اعتمادی که به خدا دارد در مسیر فرهنگی این کشور و امروز ما در این تاب آوری که به عنوان یک راهبرد باید صیانت کنیم، مدیریت کنیم، تقویت کنیم این راهبرد را چرا؟ این تاب آوری ملی ما است که امروز مدیریت میکند جنگ را، پسا جنگ را، محیط تنش را و صلح مسلح را، باید مدیریت کند و جلوگیری کند از فرسایش اجتماعی را و مسئله سوم اینکه جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل بتواند اقتدار خودش را از مسیر تبدیل مقاومت به یک اقتدار ملی پایدار، تصور من این است آمریکا دنبال آن جنگ است، اما الان فشارش را برای باز کردن تنگه هرمز و کشاندن ما به مذاکره است، اگر در این ناامید شود، ورود به آن جنگ پرشدت را ما شاهد خواهیم بود.