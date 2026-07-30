امروز صورت گرفت؛
استقبال از پیکر امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز
مراسم استقبال از پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از خلبانان جنگنده سوخو ۲۴، صبح امروز (پنجشنبه) با حضور مسئولان ارشد استانی و فرماندهان نظامی در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم استقبال از پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از خلبانان جنگنده سوخو ۲۴ که در حمله یازدهم اسفند سال گذشته به پایگاه العدید آمریکا در قطر، خسارات سنگینی وارد کرد و در بازگشت بر فراز خلیج فارس به شهادت رسید، صبح امروز (پنجشنبه) در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار شد.
در این مراسم، شخصیتهای برجستهای از جمله حسینعلی امیری استاندار، حجتالاسلام سید صدرالله رجایی رئیس کل دادگستری استان، امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی ارشد نظامی ارتش در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، سید احمد احمدیزاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، دادستان شیراز و جمعی دیگر از مقامات استانی و نظامی، به همراه خانواده معظم شهید حضور داشتند.