به گزارش ایلنا، متن پیام سردار ابن الرضا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بازگشت پیکر مطهر شهید والامقام امیر سرتیپ‌دوم خلبان مجید کاظمی پس از ماه‌ها چشم انتظاری، روایتی نام آشنا و کهن فرزندان ایرانی است که عهد خود با ایران، اسلام و مردم را تا واپسین لحظه حیات حفظ کردند. امروز این شهید سرافراز به وطن بازگشته است، اما حقیقت آن است که او از همان لحظه‌ای که برای دفاع از عزت و امنیت این سرزمین ‌‌به آسمان برخاست، در قلب ملت ایران جاودانه شد.

شهید مجید کاظمی، مأموریت خود را با شجاعت، قدرت، ایمان و وفاداری به میهن و مردم به انجام رساند و در مسیر بازگشت، آسمان خلیج فارس را با خون پاک خود رنگین کرد. امروز بازگشت پیکر این خلبان غیور، اگرچه داغ فراق را تازه می‌کند، اما برای ملت ایران، یادآور وفاداری فرزندان قهرمانی است که تا آخرین نفس، پای عهد و سوگند خود با ایران و انقلاب ایستادند.

جامعه پرافتخار خلبانان نیروهای مسلح، همواره از پیشگامان دفاع از این مرز و بوم بوده است و این مسیر نورانی، با مجاهدت فرماندهان بزرگی همچون وزیران دفاع شهید، امیر سرلشکر خلبان نصیرزاده و سرلشگر خلبان فکوری و دیگر عقابان آسمان ایران، به الگویی ماندگار از ایثار، شجاعت و تعهد تبدیل شده است؛ مکتبی که امروز نیز در وجود خلبانان مؤمن و سلحشور این سرزمین جاری است.

امروز اگرچه خانواده این شهید عزیز پس از ماه‌ها انتظار، پیکر مطهر فرزند خود را در آغوش می‌گیرند، اما همه ملت ایران در این وداع شریک‌اند؛ چرا که این شهید پدر، بردار و فرزند همه ملت بود؛ ملتی که امنیت، استقلال و اقتدار خود را مدیون ایثار مردانی است که بی‌ادعا از جان خویش گذشتند تا پرچم این سرزمین خدایی هرگز بر زمین نماند.

بی‌تردید خون پاک این شهید و همه شهدای اقتدار، درخت تناور دفاع و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را استوارتر خواهد کرد و راه آنان، با اراده راسخ رزمندگان ، دانشمندان، مهندسان و خادمان دفاع و صنعت دفاعی ادامه خواهد یافت.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت به خانواده معزز این شهید، همرزمان، جامعه پرافتخار نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، از خداوند متعال برای این شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را مسئلت دارم.