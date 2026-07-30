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اطلاعیه شماره ۵۴/

کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد

کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد
کد خبر : 1820326
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. تنگه هرمز تا زمانی که زیاده گویی ها و تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالات آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۴ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین 

و قاتلوهم حتی حالا تکون فتنه 

مردم غیرتمند و به پاخواسته ایران اسلامی؛ عزم و اراده و ایستادگی شما در صحنه جبهه دشمن را در هم ریخته است و صفوف رزمندگان اسلام را مستحکم تر کرده و روح و جان تازه ای بخشیده ا‌ست.

شب گذشته دو تانکر نفتکش با تحریک پرنده‌های آمریکایی قصد خروج از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از وقوع حریق شدید در یکی از آنها هر دو شناور با سرعت به عقب برگشتند.

تنگه هرمز سرزمین ما است و دریادلان نیروی دریایی سپاه مقتدرانه کنترل آن را در دست دارند و به غریبه‌ای که از هزاران کیلومتر دورتر آمده‌است اجازه دخالت داده نخواهد شد. با استعانت از خدای متعال متجاوز همین امروز تنبیه خواهد شد.

کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.

تنگه هرمز تا زمانی که زیاده گویی ها و تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالات آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدید کردن‌ها و مداخلات، شرایط را سخت تر و پیچیده تر خواهد کرد.

وماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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