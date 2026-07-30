توضیحات سخنگوی وزارت خارجه درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان/ تنگه هرمز همچنان بسته است

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ از خبرگزاری ایلنا دیدار کرد و ضمن گفتگو با مدیرمسئول، سردبیران و خبرنگاران این خبرگزاری، از زحمات و تلاش‌های این خبرگزاری در اطلاع‌رسانی و نشر حرفه‌ای اخبار و گزارش‌های مرتبط با حوزه سیاست خارجی تقدیر کرد.

وی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگاران حوزه سیاست خارجی خبرگزاری ایلنا، به سوال‌های آنها درباره موضوعات روز پاسخ داد.

بقائی در پاسخ به سوالی راجع به آخرین وضعیت گفت‌وگوها با عمان، تصریح کرد: گفت‌وگوهای ما با عمان که از روزهای جمعه و شنبه گذشته در تهران آغاز شد، همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه هم دو طرف در سطح وزرای امور خارجه گفت‌وگو داشتند.

وی ادامه داد: این گفت‌وگوها میان ایران و عمان، به عنوان دو دولت ساحلی، از مدت‌ها پیش مطرح بوده و فارغ از مساله ناشی از پیمان‌شکنی آمریکا و بسته‌بودن تنگه به دلیل ناامنی تحمیل‌شده به واسطه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تصریح کرد: آنچه محرز است، فعلاً تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا و ناامنی تحمیل‌شده از سوی این کشور بر این آبراه، بسته است و این وضعیت منحصراً به دلیل تداوم اقدامات غیرقانونی آمریکا از جمله محاصره دریایی علیه ایران است که در واقع ادامه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد.

بقایی تصریح کرد: تمامی آنچه اکنون شاهد آن هستیم از حیث ناامن بودن مسیرهای تردد و کشتیرانی در منطقه، همگی نتیجه اقدام غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است که متأسفانه کماکان ادامه دارد؛ اقداماتی که به اشکال مختلف، به دلیل تعرضات آن‌ها به کشتی‌های ایرانی، محاصره غیرقانونی بنادر و مسیرهای تردد و همچنین تجاوزاتی که علیه کشورمان مرتکب می‌شوند، صورت می‌گیرد.

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