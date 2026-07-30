حمله آمریکا و عربستان به عراق برای مرعوب کردن جبهه مقاومت و فشار بر ایران است/آنچه به صلاح ملت و کشور باشد، دنبال خواهد شد

اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله‌ آمریکا و عربستان به کشور عراق آن هم در شرایطی که مراسم اربعین در این کشور درحال برگزاری است، گفت: آمریکا و رژیم اشغالگر قدس اساساً قانون سرشان نمی‌شود و قانون برای آن‌ها هیچ معنا و مفهومی ندارد.

وی افزود: متأسفانه تمام ساختارها و سازمان‌های بین‌المللی هم که مثلا وجود دارند اصلا کارایی لازم را ندارند و باید گفت تشکیلاتی بی‌خاصیت هستند و در نهایت این کشورها هیچ محدودیتی در برابر قانون برای خود قائل نیستند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئولانی که در سازمان ملل حضور دارند، آن خاصیت و اقتدار لازم را ندارند که این‌ها را دادگاهی، محاکمه یا حتی محکوم کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زمانی که دشمنان مراکز هسته‌ای ما را مورد حمله قرار دادند، هیچ اقدام و هیچ واکنشی نشان نداد و حتی در حد محکوم کردن هم اقدامی نکرد.

وی اظهار کرد: همین وضعیت موجب می‌شود که به کشور عراق هم حمله کنند. سؤال این است که اساساً این‌ها چه حقی دارند که از آن سوی دنیا بیایند و در این منطقه دخالت کنند؟ اگر آن‌ها یک کشور هستند، ما هم یک کشور هستیم و اگر عراق یک کشور است، آمریکا هم یک کشور است. پس این نشان‌دهنده بی‌قانونی آن‌هاست؛ یعنی در عمل قانون جنگل حاکم است و هر کسی زور بیشتری دارد، قانون را برای خود تعریف می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشورهایی که خودشان پس از جنگ جهانی دوم قوانین را تدوین، تصویب و اجرا کردند به هیچ وجه به همان قوانین پایبند نبوده و نیستند. به همین دلیل نه‌تنها به کشور عراق، بلکه به هر جایی که اراده کنند، تجاوز می‌کنند، بمباران می‌کنند، کشت و کشتار راه می‌اندازند، جنایات بسیار رقم می‌زنند، هیچ‌کسی هم نیست که آن‌ها را مورد مؤاخذه قرار دهد.

وی افزود: در مقابل، وقتی ما از خود دفاع می‌کنیم، تازه می‌گویند چرا دفاع می‌کنید. ببینید چه وضعیت تأسف‌‌بار و بدبختی وجود دارد، پس این حقوق بشر کجاست؟ این حقوق بشری که گوش همه را با آن پر کرده‌اند، کجاست؟ سازمان‌های حقوق بشری کجا هستند و چه می‌کنند؟

کوثری تصریح کرد: اینجاست که باید توجه کنیم ما باید قدرتمند شویم؛ همان چیزی که امام شهیدمان فرمودند. باید قدرتمند شویم تا بتوانیم ان‌شاءالله حق خود را بگیریم و کاری کنیم که این‌ها از منطقه غرب آسیا کاملاً دست و بال خود را جمع کنند و بروند تا این منطقه از آسایش و آرامش واقعی برخوردار شود.

وی در پاسخ اینکه آیا می‌توان گفت نوعی هماهنگی امنیتی میان آمریکا و برخی کشورهای عربی برای فشار بر محور مقاومت در عراق، لبنان یا ایران شکل گرفته است و آن‌ها می‌خواهند از این موضوع بهره‌برداری کنند، عنوان کرد: بله، قطعاً همین‌گونه است. ما جدا از مقاومت نیستیم. بدون تردید آن‌ها می‌خواهند کاری کنند که نیروهای مقاومت را زمین‌گیر و مرعوب کنند و دیگر چیزی به نام جبهه مقاومت نتواند ایستادگی کند تا بعداً سراغ ما بیایند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: به لطف خدا باید گفت، ما قطعا و یقیقناً مسائل را به‌طور کامل زیر نظر داریم، بررسی می‌کنیم و آنچه به صلاح ملت ما، کشور ما و جبهه مقاومت باشد، ان‌شاءالله به‌خوبی دنبال خواهد شد.

کوثری بیان کرد: پس از مراسم تشییع و بدرقه امام شهیدمان، از روز دوم یا حداکثر سوم، آن‌ها دوباره جنگ را آغاز کردند؛ در حالی که خودشان اعلام آتش‌بس کرده بودند و حتی توافق‌نامه ۱۴ بندی را هم امضا کرده بودند. همان رئیس‌جمهور قمارباز آن را امضا کرده بود، اما آتش‌بس را نقض کردند و جنگ را از سر گرفتند.

وی ادامه داد: علت این اقدام آن بود که می‌خواستند مردم بترسند و آبرو و حیثیت‌شان در دنیا بیش از این از بین نرود. زیرا آن‌ها ادعا می‌کردند که مردم ایران دقیقاً مخالف نظام خود هستند و به همین دلیل به ایران حمله کرده‌اند تا مردم را نجات دهند.

این نماینده مجلس گفت: همه دنیا مشاهده کرد که نتیجه کاملاً برعکس شد و شرایط دقیقاً خلاف آن چیزی بود که آن‌ها ادعا می‌کردند. به همین دلیل در نهایت حمله کردند تا مردم ما را مرعوب کنند و حضور مردم در این مراسم‌ها کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: ما مشاهده کردیم مردم نه‌تنها به این موضوع اعتنایی نکردند، بلکه محکم‌تر، مصمم‌تر و باصلابت‌تر، هم در ایران، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف حضور پیدا کردند. این نشان‌دهنده وحدت، همدلی و یکپارچگی میان ملت عزیز ما و مردم جبهه مقاومت است.

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