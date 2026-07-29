سهمیه سوخت تراکتورها با پیگیری مجلس افزایش یافت

به گزارش ایلنا، هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی، گفت: میزان سوخت اختصاص‌یافته به تراکتورهای بخش کشاورزی توسط دستگاه‌هایی همچون وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تعیین می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی در تعیین این سهمیه هیچ نقشی ندارد.

وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی در تعیین میزان سهمیه سوخت نقشی ندارد، بیشترین انتقادها متوجه این وزارتخانه می‌شود، در حالی که تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده دستگاه‌های دیگر است.

هادیان‌پور با بیان اینکه سهمیه اولیه سوخت تراکتورهای بخش کشاورزی ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون لیتر تعیین شده بود، اظهار کرد: این میزان نسبت به سال گذشته که حدود ۳ میلیارد لیتر بود، نزدیک به ۲۰ درصد کاهش داشت و همین موضوع مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته طی یکی دو ماه گذشته، وزارت نفت ابتدا ۱۰۰ میلیون لیتر برای تیرماه به این سهمیه اضافه کرد و مجموع آن به ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون لیتر رسید.

وی تصریح کرد: همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده، برای ماه‌های مرداد و شهریور نیز ۲۰۰ میلیون لیتر دیگر به سهمیه سوخت بخش کشاورزی اختصاص یافت و در مجموع سهمیه سوخت تراکتورهای کشاورزی به ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون لیتر افزایش پیدا کرد.

هادیان‌پور خاطرنشان کرد: با این افزایش، بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به تأمین سوخت تراکتورهای کشاورزی کاهش خواهد یافت و کشاورزان با دغدغه کمتری می‌توانند عملیات تولید و کشت خود را دنبال کنند.

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