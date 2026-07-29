اطلاعیه شماره ۵۲/
پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت
فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودککش آمریکا، ساعتی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۲ عملیات نصر۲ اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه
مردم عظیم الشأن و حماسه آفرین ایران اسلامی؛
استمرار حضور آگاهانه شما در صحنه، جهان را به شگفتی و تحسین واداشته و دعای خیر شما عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.
در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودککش آمریکا، ساعتی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.
تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اقدامات غیر قانونی و شرارت آمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ما در جریان است، مقاومت هم ادامه دارد. تهدیدات مقامات آمریکایی و مداخلات غیرقانونی علیه منافع ما باید متوقف شود.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم