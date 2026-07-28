به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش امیر سرتیپ نوذر نعمتی در حاشیه بازدید از مواکب و مراکز درمانی ارتش در پایانه مرزی مهران اظهار کرد: اربعین امسال نیز بخش‌های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران با برپایی موکب‌های مجهز و بیمارستان‌های صحرایی در همه مرزهای خروجی به سمت کشور عراق در حال خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) هستند.

وی افزود: خدمت‌رسانی گسترده به زائران نشان‌ دهنده این حقیقت است که نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران در عین ایستادگی و جنگ با دشمنان مستکبر، خدمت به مردم را در هیچ زمانی فراموش نمی‌کنند و این فعالیت‌ها از ظرفیت و توان بالای نیرو، تجهیزات و سازماندهی ارتش حکایت دارد.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش بیان کرد: روز گذشته توفیق بازدید از مرز چذابه در جنوب غرب کشور و بیمارستان صحرایی ارتش در آن منطقه حاصل شد و امروز نیز برنامه بازدید از موکب‌های نیروی زمینی، نیروی هوایی، پدافند و بیمارستان تخصصی نیروی هوایی ارتش مستقر در پایانه مرزی مهران دنبال می‌شود.

امیر نعمتی یادآور شد: خدمات‌رسانی بی‌شائبه و خالصانه نیروهای چهارگانه ارتش در این برهه حساس کشور، از زائران اربعین حسینی بسیار ارزشمند است.

شایان ذکر است گذرگاه مرزی مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است و در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کرده اند