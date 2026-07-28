برگزاری آیین رونمایی از مستند «ناخدا عباس»‌

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین رونمایی از مستند «ناخدا عباس» به کارگردانی علیرضا دباغ و با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان فرهنگی، مدیران رسانه‌ای و هنرمندان در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد‌. مستند «ناخدا عباس» روایتی مستند از زندگی، خدمات و نقش ماندگار ناخدا عباس، یکی از چهره‌های اثرگذار تاریخ دریانوردی ایران است که با بهره‌گیری از اسناد تاریخی، تصاویر آرشیوی و روایت شاهدان، تلاش دارد بخشی از هویت دریایی و تاریخ معاصر ایران را برای نسل امروز بازخوانی کند.

همچنین در این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و یادبود، از خانواده ناخدا عباس و همچنین علیرضا دباغ و دیگر دست‌اندرکاران تولید مستند «ناخدا عباس» به پاس تلاش در ثبت و روایت بخشی از تاریخ دریایی ایران تجلیل شد. این مستند با هدف معرفی یکی از چهره‌های ماندگار دریانوردی کشور، گامی در مسیر حفظ میراث فرهنگی و دریایی ایران و آشنایی نسل جوان با قهرمانان واقعی این سرزمین به شمار می‌رود.

امیر سرتیپ دوم محمود سزاوار، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی، معاون روابط عمومی و رسانه ارتش، حجت الاسلام و المسلمین موسوی بی‌باک، معاون تبلیغات و فرهنگی ارتش، محسن برهانی، معاون سیمای سازمان سازمان صدا و سیما در کنار جمعی از علاقه‌مندان به حوزه هنر، از جمله حاضران در این مراسم بودند