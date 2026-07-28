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برگزاری آیین رونمایی از مستند «ناخدا عباس»‌

برگزاری آیین رونمایی از مستند «ناخدا عباس»‌
کد خبر : 1819761
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آیین رونمایی مستند «ناخدا عباس» در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین رونمایی از مستند «ناخدا عباس» به کارگردانی علیرضا دباغ و با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان فرهنگی، مدیران رسانه‌ای و هنرمندان در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد‌. مستند «ناخدا عباس» روایتی مستند از زندگی، خدمات و نقش ماندگار ناخدا عباس، یکی از چهره‌های اثرگذار تاریخ دریانوردی ایران است که با بهره‌گیری از اسناد تاریخی، تصاویر آرشیوی و روایت شاهدان، تلاش دارد بخشی از هویت دریایی و تاریخ معاصر ایران را برای نسل امروز بازخوانی کند.

همچنین در این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و یادبود، از خانواده ناخدا عباس و همچنین علیرضا دباغ و دیگر دست‌اندرکاران تولید مستند «ناخدا عباس» به پاس تلاش در ثبت و روایت بخشی از تاریخ دریایی ایران تجلیل شد. این مستند با هدف معرفی یکی از چهره‌های ماندگار دریانوردی کشور، گامی در مسیر حفظ میراث فرهنگی و دریایی ایران و آشنایی نسل جوان با قهرمانان واقعی این سرزمین به شمار می‌رود.

امیر سرتیپ دوم محمود سزاوار، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی، معاون روابط عمومی و رسانه ارتش، حجت الاسلام و المسلمین موسوی بی‌باک، معاون تبلیغات و فرهنگی ارتش، محسن برهانی، معاون سیمای سازمان سازمان صدا و سیما در کنار جمعی از علاقه‌مندان به حوزه هنر، از جمله حاضران در این مراسم بودند

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