خاتمی به عبدالکریم سروش تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی به شرح زیر است:

«حضرت مستطاب آقای دکتر عبدالکریم سروش

دل دریا و جان متوکل و شکیبای شما نیاز به تسلیت ندارد ولی به رسم ادب و برای تجدید عهد و مودت بر خود لازم دانستم که درگذشت برادر بزرگوارتان را صمیمانه به جنابعالی و همه بستگان داغدار تسلیت بگویم.

از خداوند منان برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز تندرستی و شکیبایی و پاداش نیکو مسئلت می‌کنم و طول عمر و دوام توفیقات جنابعالی را در خدمت به آیین و اندیشه و ایران از پروردگار توانا خواستارم.

ایام عزت مستدام.»