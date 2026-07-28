خاتمی به عبدالکریم سروش تسلیت گفت
رئیسجمهوری پیشین در پیامی درگذشت برادر عبدالکریم سروش را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی به شرح زیر است:
«حضرت مستطاب آقای دکتر عبدالکریم سروش
دل دریا و جان متوکل و شکیبای شما نیاز به تسلیت ندارد ولی به رسم ادب و برای تجدید عهد و مودت بر خود لازم دانستم که درگذشت برادر بزرگوارتان را صمیمانه به جنابعالی و همه بستگان داغدار تسلیت بگویم.
از خداوند منان برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز تندرستی و شکیبایی و پاداش نیکو مسئلت میکنم و طول عمر و دوام توفیقات جنابعالی را در خدمت به آیین و اندیشه و ایران از پروردگار توانا خواستارم.
ایام عزت مستدام.»