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خاتمی به عبدالکریم سروش تسلیت گفت

خاتمی به عبدالکریم سروش تسلیت گفت
کد خبر : 1819758
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رئیس‌جمهوری پیشین در پیامی درگذشت برادر عبدالکریم سروش را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی به شرح زیر است:

«حضرت مستطاب آقای دکتر عبدالکریم سروش

دل دریا و جان متوکل و شکیبای شما نیاز به تسلیت ندارد ولی به رسم ادب و برای تجدید عهد و مودت بر خود لازم دانستم که درگذشت برادر بزرگوارتان را صمیمانه به جنابعالی و همه بستگان داغدار تسلیت بگویم.

از خداوند منان برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز تندرستی و شکیبایی و پاداش نیکو مسئلت می‌کنم و طول عمر و دوام توفیقات جنابعالی را در خدمت به آیین و اندیشه و ایران از پروردگار توانا خواستارم.

ایام عزت مستدام.»

 

انتهای پیام/
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