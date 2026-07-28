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هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم/ درصورت استفاده از دارایی‌های ایران اجازه تردد نخواهید داشت

هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم/ درصورت استفاده از دارایی‌های ایران اجازه تردد نخواهید داشت
کد خبر : 1819754
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سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء هشدار داد: هر شرکتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران جبران خسارت کند اجازه تردد از تنگه هرمز را ندارد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در اطلاعیه‌ای تاکید کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس‌جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه، و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است

 خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی، به‌دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا، و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیده‌اند را، از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت خواهد کرد.

 ضمن هشدار به رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی، به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم، از این به بعد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اجازه تردد به هیچ‌یک از شناورهای آن‌ها از تنگه هرمز را، نخواهند داد.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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