دیوان محاسبات کشور اعلام کرد
تداوم ناترازی نقدینگی در شبکه بانکی؛ مانعی برای مهار تورم
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که تداوم ناترازی نقدینگی در شبکه بانکی تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی در مهار تورم را با مخاطره مواجه خواهد ساخت.
به گزارش ایلنا، به نقل از دیوان محاسبات کشور، بخشی از تأمین ناترازی نقدینگی بانکها از مسیر «اضافهبرداشت از بانک مرکزی» به «تامین کسری از سایر بانکها در بازار بینبانکی» منتقل شده؛ بهنحوی که متوسط روزانه سپردهپذیری در بازار بینبانکی با رشد بیش از ۵۰۰ درصدی، از ۶۳ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۷۹ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
دیوان محاسبات تأکید میکند، تداوم ناترازی نقدینگی شبکه بانکی و افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی، تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی در مهار تورم را با مخاطره مواجه خواهدساخت.