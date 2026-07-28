به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیر دریادار دوم ابوطالب مطلبی، فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در نخستین یادواره ۳۹۸ شهید ارتش که با محوریت «شهید سرلشکر شهید مسعود منفرد نیاکی» در شهرستان آمل برگزار شد، با اشاره به ضرورت پاسداشت هویت اصیل ایرانی و اسلامی، اظهار کرد: معرفی مفاخر، نخبگان و شهدای والامقام کشور، یکی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت هویت ملی، عزت‌مداری و خودباوری در جامعه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تبیین زندگی، اندیشه و مجاهدت‌های این شخصیت‌های اثرگذار، به‌ویژه برای نسل جوان، باعث آشنایی با الگوهای واقعی ایثار، مسئولیت‌پذیری، ایمان و وطن‌دوستی شده و روحیه امید، اعتماد به نفس و احساس مسئولیت اجتماعی را در جامعه تقویت می‌کند.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به شخصیت ممتاز «شهید سرلشکر مسعود منفرد نیاکی»، این فرمانده شهید را نماد شجاعت، اخلاص، ایمان و ولایتمداری دانست و تصریح کرد: شهید منفرد نیاکی با حضور مؤثر در میدان‌های دفاع از میهن، الگویی ماندگار برای نسل‌های امروز و آینده است و سیره عملی این شهید والامقام باید بیش از پیش برای جوانان تبیین شود.

وی در خاتمه با بیان اینکه معرفی مجاهدت‌ها و رشادت‌های شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه شهید سرلشکر منفرد نیاکی، از مهم‌ترین مصادیق جهاد تبیین است، گفت: می‌تواند نسل جوان را با قهرمانان حقیقی این سرزمین آشنا کرده و روحیه ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری را در جامعه تقویت کند.

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