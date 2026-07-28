ناتوانی دشمنان در مواجهه با قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم مجتبی جعفری، مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در نخستین یادواره ۳۹۸ شهید ارتش در شهرستان آمل که با محوریت «شهید سرلشکر سید مسعود منفرد نیاکی» در میدان آئینی شهدای ۱۷ شهریور برگزار شد، با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای اثرگذاری بر روحیه و اراده ملت ایران، اظهار کرد: دشمنان ملت ایران در سال‌های گذشته با بهره‌گیری از شیوه‌های گوناگون، تلاش کرده‌اند اراده ملت و نیروهای مسلح را تضعیف کنند، اما در عمل با انسجام، ایستادگی و روحیه بالای مدافعان کشورمواجه شده‌اند.

وی همچنین به شرایط منطقه و دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد: رفتار و اقدامات خصمانه دشمنان نشان‌دهنده ناتوانی آن‌ها در مواجهه با قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی است به طوریکه هربار که به دنبال اجرای نقشه‌ای تازه بوده‌اند، با شکست مواجه شده‌اند.

مشاور فرمانده کل ارتش با بیان اینکه نیروهای ارتش به همراه دیگر بخش‌های نیروهای مسلح، با روحیه‌ای جهادی و عزمی راسخ از استقلال، تمامیت ارضی و ارزش‌های اسلامی کشور دفاع می‌کند، گفت: فرزندان این مرز و بوم با فداکاری و حضور مؤثر خود در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز، تصویری روشن از اقتدار ملی را به نمایش گذاشته‌اند و همین روحیه، دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشته است.

وی با تأکید بر تداوم راه شهدا، خاطرنشان کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با روحیه‌ای سرشار از ایمان، ایثار و مسئولیت‌پذیری، پاسداری از کشور را وظیفه‌ای مقدس می‌دانند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

مشاور فرمانده کل ارتش با تجلیل از برگزاری یادواره ۳۹۸ شهید ارتش در شهرستان آمل گفت: این شهیدان، جلوه‌های ماندگار فداکاری و شجاعت هستند و نام و یادشان برای همیشه در حافظه تاریخی این منطقه و کشور باقی خواهد ماند.

امیر سرتیپ دوم جعفری با اشاره به شخصیت امیر سرلشکر سید مسعود منفرد نیاکی اظهار کرد: این شهید والامقام از چهره‌های ممتاز و اثرگذار ارتش بود که در میدان‌های نبرد با مدیریت، صلابت و روحیه بالا ایفای نقش کرد و در میان نیروهای تحت امر خود از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بود.

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