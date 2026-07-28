به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انسجام و وحدت محور مرکزی اطلاع رسانی دولت است. شبکه دولت که تا روستاهای کشور گسترده است باید فعال شود.

وی ادامه داد: سازماندهی ساختار و شبکه‌های ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد.

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