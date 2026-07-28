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پزشکیان:

سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد

سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد
کد خبر : 1819650
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رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انسجام و وحدت محور مرکزی اطلاع رسانی دولت است. شبکه دولت که تا روستاهای کشور گسترده است باید فعال شود.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انسجام و وحدت محور مرکزی اطلاع رسانی دولت است. شبکه دولت که تا روستاهای کشور گسترده است باید فعال شود.

وی ادامه داد: سازماندهی ساختار و شبکه‌های ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد.

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