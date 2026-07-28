به گزارش ایلنا، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در جریان جلسه امروز (سه‌شنبه ۶ مردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در تذکری با استناد به بند (۱۱) ماده ۲۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مبتی بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس شورای اسلامی و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان گفت: ضمن اینکه از هیات رئیسه و تمام کسانی که علی‌رغم محدودیت‌هایی که وجود دارد، برای برگزاری روند مجدد قانون‌گذاری زحمت کشیدند، کمال تشکر را دارم، اما یک ایراد هم دارم، آن هم اینکه احساس می‌کنم ما در اعمال حاکمیت و حکمرانی رودربایستی داریم؛ درصورتی که مُر قانون برای همه یکسان است و آئین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی برای همه و حفظ شأن مجلس هم وظیفه همه ما ۲۸۰ نماینده و هیات رئیسه است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: انتظار است هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری و رسیدگی کند که رفتارهای ناصواب یا موضع‌گیری‌های شخصی برخی از نمایندگان به حساب کلیت مجلس گذاشته نشود.

روح‌الامینی ادامه داد: این روند در رای‌گیری‌های مجلس هم کاملاً روشن است که برخی نمایندگان با هیاهو و سروصدا و خارج از موضوع صحبت می‌کنند که در رای‌گیری مشخص می‌شود تنها ۱۳ درصد هستند؛ اما برداشت مردم و جامعه این است که همه مجلس همان ۱۳ درصد است؛ درحالی که اکثریت نمایندگان و کمیسیون‌ها در حال انجام وظایف خود به دور از هیاهو هستند؛ لذا خواهشم این است که حتماً رودربایستی را کنار بگذارید و جدیت را قرار دهید.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه تهمت‌هایی که به مجلس، هیات رئیسه، رئیس مجلس و روسای قوا زده می‌شود؛ باید با نظامات قانونی پیگیری و برخورد شود؛ اضافه کرد: طبق ماده ۲۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس وظیفه هیات رئیسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که شأن مجلس را به حراج و تاراج نگذارید.

روح‌الامینی در پایان با تاکید بر اینکه مجلس کار و قانون‌گذاری خود را انجام می‌دهد و در این مسیر نظرات مخالف و موافق هم گفته می‌شود؛ گفت: اساساً طبیعت مجلس شور و مشورت و تصمیم‌گیری است؛ اما آنجا که خارج از وظایف است و برخی محاکم قضایی برای آن حکم داده‌اند، باید احکام را اجرا کنیم. یا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به برخی مراجع پاسخ دهد که رفتار من نوعی به عنوان یک نماینده، جزو وظایف نمایندگان است یا خیر! آبروی مجلس را به حراج نگدارید.

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