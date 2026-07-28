به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در جلسه مجازی امروز (سه‌شنبه، ۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: متأسفانه برخی سایت‌ها روز گذشته علیه مجلس استدلال حقوقی کردند در واقع طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مذاکرات مجلس باید به صورت علنی باشد و همچنین گزارش کامل جلسه مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی پخش و منتشر شود که این گونه است اما قانونگذار در مقام بیان، قید پخش زنده را نیاورده است بنابراین نمی‌توان اطلاق کرد که منظور قانونگذار پخش زنده یا غیرزنده مذاکرات بوده است.

این عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: تعجب می‌کنم که برخی از اراده قانونگذار صحبت می‌کنند و اینکه چگونه این اراده را کشف کرده‌اند. البته باید ساعت مشخصی برای پخش جلسات علنی مجلس تعیین شود.

در ادامه، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه این موضوع پیگیری می‌شود، گفت: مردم باید بدانند که مذاکرات مجلس را در چه ساعتی دنبال کنند و موضوع پخش مستقیم مذاکرات را نیز پیگیری می‌کنیم.

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