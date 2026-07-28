به گزارش ایلنا، روح‌الله لک‌علی‌آبادی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک‌فوریتی جنایات بین‌المللی طی تذکری، ضمن تشکر از هیأت رئیسه مجلس برای فراهم‌شدن شرایط برگزاری صحن علنی در شرایط بحرانی و حفظ پویایی مجلس، گفت: مردم از عدم تشکیل جلسه علنی و توقف فرآیند قانون‌گذاری نگران بودند که شرایطی فراهم شد تا همانند گذشته بتواند کارهای قانون‌گذاری را ادامه دهد.

وی با قدردانی از زحمات دکتر قالیباف در عرصه میدان و دیپلماسی، اظهار داشت: هرچند ایشان با تهمت‌ها و تخریب‌ها مواجه می‌شوند، اما با سعه‌صدر تمام در پی حفظ اتحاد مقدس هستند. رئیس مجلس همه توان خود را به کار بست تا شان مجلس شورای اسلامی حفظ شود، ایشان تمام تلاش خود را برای اعتلای کشور و ملت ایران به کار گرفته اند.

لک‌علی‌آبادی در ادامه با بیان اینکه در جامعه نگرانی‌هایی در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد، اظهار داشت: در شرایطی که پیروزی هم در میدان و هم دیپلماسی اتفاق افتاده، نباید با این نوع مسائل، شیرینی پیروزی را به کام مردم تلخ کرد و فضایی ایجاد نشود که همانند حذف ارز ترجیحی به مردم شوک وارد شود.

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