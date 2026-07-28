به گزارش ایلنا به نقل از جماران، آیت‌الله سید حسن خمینی در دیدار وزیر و اعضای شورای راهبردی وزارت‌ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: میراث فرهنگی یک ملت، گذشته‌اش نیست؛ چراغ آینده است.

وی با بیان این که بی‌انصافی است‌ اگر کسی چشم بر توفیق دولت‌ در دوران جنگ ببندد و از آن تشکر نکند، ادامه داد: ملتی که گذشته خودش‌ را فراموش کند، در گمراهی و ضلالت آینده را طی می‌کند.

یادگار امام(ره) با طرح این سوال که چرا از این جنگ ظالمانه سربلند بیرون آمدیم؟ پاسخ داد: چون ما ملتی با سابقه بسیار بزرگ بودیم.

سید حسن خمینی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۲۵۰۰ سال پشت سر ما است‌ و این‌طور هم‌ نیست که همه‌ آن افتخارآمیز باشد؛ اشتباه کرده‌ایم، اما از اشتباهات درس گرفته‌ایم و خوبی‌هایش را باید تشدید کنیم. انسانی که اشتباه نکند، انسان نیست.

وی با بیان این که میراث گذشتگان ما، هویت‌ساز ما است، افزود: نام امام چراغ راه است. البته‌ تبلیغات باید منطقی و معقول باشد. اما نمادها میراث بزرگ فرهنگی یک قوم هستند.

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