سید حسن خمینی:
بیانصافی است اگر کسی چشم بر توفیق دولت در دوران جنگ ببندد
یادگار امام (ره) با بیان این که بیانصافی است اگر کسی چشم بر توفیق دولت در دوران جنگ ببندد و از آن تشکر نکند، گفت: ملتی که گذشته خودش را فراموش کند، در گمراهی و ضلالت آینده را طی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از جماران، آیتالله سید حسن خمینی در دیدار وزیر و اعضای شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: میراث فرهنگی یک ملت، گذشتهاش نیست؛ چراغ آینده است.
وی با بیان این که بیانصافی است اگر کسی چشم بر توفیق دولت در دوران جنگ ببندد و از آن تشکر نکند، ادامه داد: ملتی که گذشته خودش را فراموش کند، در گمراهی و ضلالت آینده را طی میکند.
یادگار امام(ره) با طرح این سوال که چرا از این جنگ ظالمانه سربلند بیرون آمدیم؟ پاسخ داد: چون ما ملتی با سابقه بسیار بزرگ بودیم.
سید حسن خمینی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۲۵۰۰ سال پشت سر ما است و اینطور هم نیست که همه آن افتخارآمیز باشد؛ اشتباه کردهایم، اما از اشتباهات درس گرفتهایم و خوبیهایش را باید تشدید کنیم. انسانی که اشتباه نکند، انسان نیست.
وی با بیان این که میراث گذشتگان ما، هویتساز ما است، افزود: نام امام چراغ راه است. البته تبلیغات باید منطقی و معقول باشد. اما نمادها میراث بزرگ فرهنگی یک قوم هستند.