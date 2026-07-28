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میرمحمدی در تذکری:

مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی به ۸۰ همت رسید

مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی به ۸۰ همت رسید
کد خبر : 1819586
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عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی نزدیک به ۸۰ همت است، گفت: با این وضعیت، پزشکان، پرستاران، داروخانه‌ها و شرکت‌های تجهیزات پزشکی با چالش جدی مواجه شده‌اند و ضرورت دارد مجلس ورود به موقع و جدی‌تری داشته باشد.

به گزارش ایلنا، سید جلیل میرمحمدی در جلسه علنی مجازی امروز (سه‌شنبه، ۶ مردادماه) مجلس، در تذکری، گفت: مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی پرداخت نشده که این موضوع آنها را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: لازم است هیات رئیسه مجلس و کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود کنند چرا که رقم مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی نزدیک به ۸۰ همت است.

میرمحمدی تاکید کرد: با این وضعیت، پزشکان، پرستاران، داروخانه‌ها و شرکت‌های تجهیزات پزشکی با چالش جدی مواجه شده‌اند و ضرورت دارد مجلس ورود به موقع و جدی‌تری داشته باشد.

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