قائمپناه:
پیام رهبر انقلاب روایتهای غلط از تفاهمنامه را تصحیح کرد/ تأکید بر دفاع از تمامیت ارضی لبنان
معاون اجرایی رئیسجمهور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد:پیام رهبر انقلاب روایتهای غلط از تفاهمنامه را تصحیح کرد.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام رهبر انقلاب به رزمندگان حزبالله، که حفظ تمامیت ارضی و پایان تجاوز به لبنان را «شرط اول تفاهمنامه» میخوانند, بسیاری از روایتهای نادرست در مورد تفاهم نامه را اصلاح میکند.
وی ادامه داد: این تعبیر، نشان میدهد تفاهمنامه در چارچوب اهداف راهبردی نظام و حمایت از محور مقاومت تعریف شده است.