به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام رهبر انقلاب به رزمندگان حزب‌الله، که حفظ تمامیت ارضی و پایان تجاوز به لبنان را «شرط اول تفاهم‌نامه» می‌خوانند, بسیاری از روایت‌های نادرست در مورد تفاهم نامه را اصلاح می‌کند.

وی ادامه داد: این تعبیر، نشان می‌دهد تفاهم‌نامه در چارچوب اهداف راهبردی نظام و حمایت از محور مقاومت تعریف شده است.

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